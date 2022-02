Sergio Resinovich ha inviato alla Procura di Trieste una missiva in cui esplicita il suo pensiero sulla morte della sorella Liliana, ad oggi ancora avvolta nel mistero. Non si sarebbe suicidata, ma sarebbe stata uccisa, e il movente sarebbe esclusivamente economico.

La nota è stata trasmessa ieri, 11 febbraio, al procuratore Antonio De Nicolo. La 63enne scomparsa il 14 dicembre, è stata trovata morta il 5 gennaio scorso in un bosco all'interno del parco dell'ex ospedale psichiatrico cittadino, poco lontano dall'abitazione in cui viveva con il marito Sebastiano Visintin.

Liliana Resinovich, un memoriale accusatorio

Ieri pomeriggio, Sergio Resinovich ha depositato attraverso il suo legale Luigi Fadalti un memoriale, via posta certificata, presso la procura di Trieste. Nello scritto ribadisce il fermo convincimento suo e dei familiari: Liliana sarebbe stata ammazzata. Il legale di Sergio, Luigi Fadalti, ha detto che il suo assistito nella missiva fa dei nomi e che i suoi sospetti cadono su una persona.

Lo stesso punto di vista lo ha già espresso l'82enne Claudio Sterpin che in precedenza ha depositato un documento analogo. Con lui, la donna aveva una frequentazione da settembre di cui nessuno, a cominciare dal marito, sarebbe stato messo a conoscenza. Per Sterpin, l'amore di gioventù ritrovato dopo 40 anni e che avrebbe spinto Lilly a decidere di lasciare il coniuge, la 63enne non avrebbe avuto motivo di uccidersi: aveva progetti per il futuro, a cominciare da una prossima convivenza con lui.

L'indagine aperta dalla Procura per sequestro di persona, sembrerebbe in una fase di stallo: finora non c'è alcun indagato. Poche le certezze, al momento. Una, l'autopsia: ha stabilito che la morte della donna è stata provocata da uno scompenso cardiaco acuto, ma non ha chiarito se si sia trattato di un omicidio o di un suicidio.

L'altra è che sul corpo non sono stati trovati segni di violenza. A questo punto, sono molto attesi i risultati degli esami tossicologici: diranno se Liliana abbia assunto farmaci, droghe o altre sostanze letali.

Ieri mattina, presso i laboratori della Polizia Scientifica di Milano sono stati svolti esami irripetibili sulla biancheria intima, i sacchi che la avvolgevano e gli oggetti trovati accanto al corpo di Liliana: le chiavi di scorta della casa coniugale, una mascherina chirurgica, una bottiglietta di plastica, un guanto elastico e un cordino.

Permetteranno di accertare la presenza di impronte digitali ed eventualmente estrarre campioni di Dna.

Liliana, il fratello: 'Sebastiano racconta bugie'

Col passare del tempo, la frattura tra Sebastiano Visintin e la famiglia della moglie, a cominciare dal fratello Sergio, la nipote Veronica, la cugina Silvia, si è acuita. In prossimità dei funerali di Liliana c'era stato un riavvicinamento, ma è già finito. "Forse la sua unica colpa è stata quella di voler fare ciò che più la faceva stare bene", ha scritto la nipote Veronica in una lettera, riferendosi a ciò che può essere accaduto a sua zia.

Nell'intervista mandata in onda ieri nel corso del programma di Rai1 La vita in diretta, Sergio ha puntato il dito contro il cognato: "Per me è responsabile di qualcosa di sicuro, altrimenti lei non si sarebbe comportata in questa maniera.

Dopo 32 anni che stanno insieme, è andata via così. Lui raccontava le bugie come i bambini". Oggi i rapporti con lui sono inesistenti.

Nel rapporto tra Lilly e il marito, Sergio non avrebbe scorto nulla di anomalo. A colpirlo, invece, è stata la decisione recente del cognato di sbarazzarsi delle cose di lei: "Mi ha detto ‘butto tutto via e do alla Caritas’. Ma come?". Visintin non gli è mai piaciuto per un piglio autoritario che avrebbe avuto: "Mia sorella per il quieto vivere stava sempre zitta".

Liliana, il marito a Quarto Grado

Ospite ieri sera della trasmissione Quarto Grado, Sebastiano Visintin ha detto di non essere a conoscenza del contenuto del testo depositato in Procura dal fratello della moglie.

Alle domande del conduttore, Gianluigi Nuzzi sui rapporti tra Lilly e il fratello, Visintin ha risposto dicendo che sarebbero stati ottimi. In merito a un possibile movente economico dell'omicidio, ha riferito di sapere che Lilly dava una mano al fratello ma di non conoscere molto altro.

"Fino a che non ho un certificato di morte, non possiamo andare in banca, almeno a vedere i tabulati, per sapere cosa sia successo nell'ultimo anno". Sebastiano sostiene di non aver mai visto il conto di sua moglie e di non sapere a quanto ammontasse: "L'ho scoperto un giorno che c'era un saldo di un bancomat di 50 mila euro". Per il vedovo, è dolorosa sia l'idea che qualcuno possa aver fatto del male a sua moglie, sia che si sia tolta la vita.