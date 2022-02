Uno dei mondiali più deludenti per la nazionale italiana è quello del 1966, disputatosi in Inghilterra. L'Italia del commissario tecnico Edmondo Fabbri venne sorteggiata nel girone insieme a Cile, Unione Sovietica e Corea del Nord. Il primo match contro i sudamericani terminò 2 a 0 con i gol di Mazzola e Barison, contro i russi e gli asiatici due sconfitte che significarono la mancata qualificazione agli ottavi di finale per la nazionale italiana. Dell'argomento, dopo più di 50 anni, è ritornato a parlare uno dei protagonisti dell'Italia del mondiale del 1966 ed ex riferimento dell'Inter, Sandro Mazzola. In un'intervista alla rivista argentina Libero, l'ex giocatore e dirigente della società nerazzurra ha spiegato, a sua detta, il motivo per cui l'Italia non riuscì a qualificarsi per gli ottavi di finale rimediando due sconfitte, una contro l'Unione Sovietica e l'altra contro la Corea del Nord.

Sorprende soprattutto quella contro gli asiatici, con il famoso gol di Pak Dopo Ik. Mazzola ha dichiarato che quando la nazionale ritornò in Italia, i giocatori scoprirono di essere stati drogati. Secondo l'ex Inter, fu qualcuno della Federazione a farlo in quanto volevano sostituire il commissario tecnico Edmondo Fabbri.

Sandro Mazzola ha parlato dell'eliminazione della nazionale italiana dal mondiale 1966

'Nel 1966 scoprimmo di essere stati drogati da qualcuno della Federazione che voleva cambiare allenatore'. Queste le dichiarazioni di Mazzola in una recente intervista. L'ex giocatore dell'Inter ha aggiunto: 'Nelle mie urine c'erano tracce di ansiolitici e parlando con alcuni miei compagni di squadra capimmo che avevamo avuto tutti gli stessi sintomi'.

Dichiarazioni pesanti quelle di Mazzola, che ha sottolineato come una volta ritornati dall'esperienza nel mondiale, non volesse fare niente e si sentisse sempre stanco. 'Colpa', a sua detta, degli ansiolitici presenti nelle sue urine. Per l'ex giocatore si trattò di un vero e proprio complotto nei confronti di Fabbri. Ha raccontato che i giocatori provarono a fare qualcosa per il commissario tecnico della nazionale italiana ma non successe niente in quanto Fabbri oramai non aveva una buona reputazione in Italia.

Il mondiale del 1966 è stato vinto dall'Inghilterra, che ha battuto in finale la Germania Ovest

Il mondiale del 1966 si svolse in Inghilterra nel mese di luglio, con l'affermazione della nazionale ospitante la competizione mondiale. Gli inglesi vinsero in finale battendo la Germania Ovest ai tempi supplementari. È stato il primo mondiale che ha visto l'introduzione della mascotte ufficiale della competizione.