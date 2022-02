Rosa Alfieri è stata uccisa dal nuovo vicino di casa, il 31enne Elpidio D'Ambra. Unico indiziato per il delitto della 23enne avvenuto nel pomeriggio del 1° febbraio, latitante fino a ieri sera, D'Ambra ha confessato. Il 31enne, da una quindicina di giorni, era andato a vivere a Grumo Nevano, paese in provincia di Napoli, nel palazzo di proprietà della famiglia Alfieri. Ad affittargli un monolocale a piano terra, non era stato il papà di Rosa, Vincenzo, come finora si era creduto, ma un loro parente. Rosa viveva al primo piano con i genitori. Vittima e assassino si conoscevano a stento.

Rosa Alfieri, l'arresto dell'omicida

Dal momento in cui martedì pomeriggio era stato scoperto il delitto, D'Ambra si era reso irreperibile. Aveva lasciato Grumo Nevano a piedi per arrivare a Frattamaggiore da dove, ripreso da telecamere, era salito su un treno ed era arrivato a Napoli. Il corpo di Rosa, probabilmente strangolata, era stato trovato nel bagno del miniappartamento in via Risorgimento 1. I genitori e altri familiari si erano allarmati perché verso le 17 avevano visto Rosa, di ritorno dall'azienda tessile del papà, parcheggiare l'auto nel cortile interno del palazzo, per poi dissolversi. Era scattata una ricerca collettiva, dettata da un presentimento purtroppo esatto, che aveva coinvolto i genitori, il fidanzato e altri residenti, fino all'atroce scoperta.

A seguire, era iniziata una caccia all'uomo da parte dei carabinieri coordinati dalla Procura di Napoli Nord. Si temeva che D'Ambra tentasse la fuga in Spagna, dove è vissuto per cinque anni. Da poco era tornato a Grumo Nevano dove vive sua madre, ma senza mai incontrarla per dissapori familiari. Invece, il 31enne non si era spinto molto lontano e la sua latitanza non è durata più di 24 ore: ieri sera è stato rintracciato all'ospedale San Paolo di Napoli, quartiere Fuorigrotta.

Dopo ore in strada, si era rifugiato al pronto soccorso, forse necessitando di cure mediche a causa della droga da cui è dipendente. Ma è stato riconosciuto, prima da un medico, poi da due poliziotti, sul posto per controllare un detenuto agli arresti ospedalieri. I carabinieri l'hanno fermato con l'accusa di omicidio volontario.

Una prima segnalazione della presenza del 31enne a Napoli, l'aveva fatta un tassista che gli aveva dato un passaggio: D'Ambra si era fatto accompagnare a comprare vestiti nuovi e si era disfatto dei vecchi, come del cellulare.

La confessione: 'Ho ucciso Rosa, sentivo voci'

"Ho sentito delle voci che mi dicevano di agire e l'ho fatto. Chiedo scusa alla famiglia della ragazza": la confessione al commissariato di polizia di Bagnoli davanti al sostituto procuratore e al difensore Dario Maisto, è stata quasi immediata. Ma agli inquirenti è parsa un'ammissione di responsabilità 'pilotata'. Infatti, la difesa del 31enne ha già chiesto una perizia psichiatrica per valutare se al momento del delitto fosse in grado di intendere e volere.

Il reo confesso ha poi dichiarato di non aver abusato della ragazza, ma sarà l'autopsia a stabilirlo, mentre ha ammesso di essere un consumatore abituale di cocaina. Ne aveva fatto uso anche il giorno dell'omicidio. Secondo la sua versione dei fatti, avrebbe fatto entrare Rosa nel monolocale per chiederle chiarimenti sulle bollette. Gli inquirenti ritengono che l'abbia trascinata a forza per abusare di lei. D'Ambra ha anche confermato di aver parlato con i genitori di Rosa che avevano suonato alla porta, forse quando l'aveva uccisa da poco, chiedendogli se l'avesse vista. Il 31enne è stato portato al carcere di Poggioreale in attesa dell'udienza di convalida del fermo.

Nicoletta, la mamma di Rosa, ha poi ricostruito di aver sentito delle urla, ma purtroppo le ha confuse con quelle di un bambino che abita nel palazzo.

Una cugina della vittima, parlando con i giornalisti, ha detto dell'arrestato: "Ha tentato di violentarla, graffi sul viso e sul collo lo dimostrano". Per la cugina quei segni racconterebbero i vani tentativi della 23enne di difendersi. "Io so che è stata strangolata con un foulard o una sciarpa e lei avrà provato a toglierli", ha detto la cugina.

I familiari di Rosa, 'Vogliamo giustizia'

Quando ieri sera a Grumo Nevano si è sparsa la notizia dell'arresto di D'Ambra, la mamma di Rosa si è affacciata al balcone dell'abitazione familiare gridando "Giustizia". E giustizia chiedono gli altri familiari e l'intera comunità. In tanti per tutta la giornata hanno sostato davanti al palazzo della famiglia Alfieri e posto fiori bianchi davanti al portone.

In paese Rosa, conosciuta e benvoluta, era considerata la figlia di tutti. Ieri sera c'è stata una fiaccolata spontanea sotto il palazzo della tragedia. Infine, sono stati liberati in cielo palloncini bianchi.