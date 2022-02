In Calabria, a Zungri in provincia di Vibo Valentia, un parroco durante la messa si è rivolto ai fedeli chiedendo se si fossero sottoposti alla vaccinazione anti Covid-19, scatenando polemiche in paese. Il religioso era stato criticato precedentemente per alcuni comportamenti avuti in passato.

Parroco scatena polemica su vaccino anti Covid nel vibonese

Il fatto è accaduto nel santuario diocesano della Madonna della Neve di Zungri, un piccolo paese a pochi passi da Tropea, in provincia di Vibo Valentia. Nel bel mezzo dell'omelia della Messa celebrata alle ore 8 di domenica 13 febbraio, il sacerdote, don Giuseppe Larosa, ha chiesto ai fedeli se avessero fatto il vaccino anti Covid.

Al quesito di don Larosa c'è chi ha risposto alzando la mano e chi, invece, si è risentito.

Il parroco era già stato al centro delle polemiche

Già in precedenza don Giuseppe Larosa era stato al centro di critiche e polemiche per alcuni suoi comportamenti.

Nel mese di marzo di cinque anni fa il sacerdote ha postato sui social uno scatto fotografico. Nella foto in questione il religioso appariva puntando una pistola finta verso una televisione accesa su un canale in cui compariva Susanna Camusso, ex segretaria nazionale della Cgil. Nella didascalia del post pubblicato su Facebook il don aveva scritto la seguente frase: "Questa qui me la farei ... Fuori". Il post del parroco è divenuto immediatamente virale, ma subito dopo è stato eliminato dal social.

Un altro episodio, molto più recente, risale al gennaio scorso. Secondo quanto riportato da Il Quotidiano del sud, giornale locale che ha diffuso anche la notizia del quesito posto dal parroco, Don Giuseppe Larosa in quel periodo aveva avuto una accesa discussione con una sua parrocchiana, poiché il sacerdote non aveva benedetto la salma della madre, morta di Covid, prima di essere sepolta al cimitero.

Il religioso, piuttosto che placare gli animi evitando, in tal modo, ulteriori dissapori, aveva pubblicato sulla pagina social del Santuario alcune dichiarazioni che la parrocchiana aveva rilasciato ad un giornale locale. La signora aveva criticato il religioso, asserendo che quest'ultimo si era permesso di replicare con tanta acredine ad affermazioni false e raccolte soltanto per sentito dire.