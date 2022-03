"Ho sempre odiato Piero Pulizzi". Kevin Pipitone, il fratello maggiore di Denise Pipitone, è voce narrante, con la mamma Piera Maggio, della nuova docu-serie dedicata alla bimba scomparsa all'età di 4 anni da Mazara del Vallo il 1° settembre 2004. Per la prima, il giovane ha commentato il fatto di cronaca che ha sconvolto la sua vita e il rapporto difficile con Piero Pulizzi, il padre naturale della sorellina.

Kevin e la docu-serie 'Denise'

Quando Denise sparì nel nulla, Kevin era solo un bambino di 11 anni. Quella mattina di fine estate stava ancora dormendo quando le urla disperate della nonna interruppero il suo sonno.

"È stato il peggior risveglio della mia vita", ha ricordato.

Il giovane, che in tutti questi anni è rimasto lontano dai riflettori, ha deciso di partecipare come voce narrante alla docu-serie "Denise", realizzata da da Palomar Doc per Discovery e in onda, in 4 puntate, a partire da sabato 12 marzo. Kevin ha così raccontato il dolore per la perdita della sorellina, ma anche l'aver dovuto apprendere che la madre avesse avuto una storia extra-coniugale con Piero Pulizzi. Per Kevin è stato molto difficile accettare quella situazione, anche perché, suo malgrado, la sua famiglia si è ritrovata al centro delle indiscrezioni e dei pettegolezzi tipici di un paese come Mazara. Come ha spiegato nel secondo episodio della produzione firmata da Vittorio Moroni è arrivato a dirle: "Ti disprezzo per ciò che hai fatto, per aver tradito questa persona".

I familiari di Kevin davano a Piero la colpa della scomparsa di Denise

Piera Maggio ha sempre ripetuto al figlio che un giorno avrebbe capito ma per Kevin, ancora ragazzino, esisteva solo il tradimento nei confronti di papà Toni. "Quando si è piccoli si vede solo il bianco e il nero - ha proseguito - in realtà però esistono le sfaccettature di colore".

Il fratello di Denise, parlando di Piero Pulizzi, ha continuato: "L'ho sempre odiato in quanto mi dicevano, e mi dicevo, che era il male, era colui che aveva fatto in modo che la mia famiglia si distruggesse". "A un certo punto - ha concluso - sono anche arrivato a augurargli la morte". In proposito, ha ricordato che negli anni immediatamente successivi alla scomparsa di Denise, il rapporto con la madre e il nuovo compagno si era inclinato.

"Mio papà e gli altri parenti - ha spiegato - davano a Piero la colpa di quanto era successo. Mi hanno influenzato e per questo motivo l'ho sempre odiato".

Crescendo, però, Kevin, per una serie di motivi, ha preso le distanze anche da papà Toni. "Si prese una pausa e, per un po', non si fece sentire e mi escluse dalla sua vita - ha dichiarato nella seconda puntata di 'Denise' - Nel frattempo, però, vedevo mia mamma che soffriva e compresi che mi stava dando la vita. Quindi capii che cosa era giusto e che cosa era sbagliato, e guardando Piero capii che quella persona che avevo odiato mi stava vicino. Mi accompagnava a scuola e, pur sapendo quanto lo disprezzassi, mi dava i soldi per uscire".