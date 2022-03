Poche ore fa, l'attore di Un posto al sole Maurizio Aiello ha annunciato la morte di suo padre attraverso un commovente post su Instagram.

In esso, l'attore dà l'estremo saluto al genitore ricordando il tempo trascorso assieme e mostrando un certo rimpianto per non essere riuscito a stargli accanto negli ultimi momenti.

As Aiello subito sono arrivati i messaggi di conforto e condoglianze, di amici parenti e dei suoi colleghi di Upas.

L'addio a Eugenio Aiello

È morto, all'età di 90 anni, Eugenio Aiello padre del celebre attore di Un posto al sole Maurizio Aiello, noto ai fan della soap per il ruolo dell'avvocato Alberto Palladini.

I fan di Upas avevano imparato a conoscere e amare il papà di Maurizio Aiello attraverso i post dell'attore.

L'ultima foto che l'attore aveva pubblicato assieme a suo padre risale al 24 novembre del 2021, giorno del novantesimo compleanno di Eugenio Aiello. Quell'immagine aveva fatto emozionare molti follower e oggi l'attore, per dare l'ultimo addio al suo papà, ha scelto lo stesso scatto, accompagnandolo con un messaggio molto toccante.

Maurizio Aiello: 'Non riuscirò mai a perdonarmi di non essere riuscito a starti vicino negli ultimi giorni'

Maurizio Aiello ha annunciato la morte di suo padre attraverso un commovente post sul suo profilo Instagram. Queste le parole dell'attore di Un posto al sole: "Ciao babbo, un nome un po’ buffo per noi napoletani, ma tu mi hai abituato a chiamarti così, da bambino mi vergognavo di farlo, ora invece pagherei oro per poterlo pronunciare di nuovo".

L'attore poi ha continuato: "Grazie per tutti i valori che mi hai trasmesso e per avermi sempre sostenuto in tutte le mie scelte di vita, credendo sempre in me. Non riuscirò mai a perdonarmi di non essere riuscito a starti vicino negli ultimi giorni, ma questo folle momento storico ci ha tolto anche questo. Avrei tanto voluto tenerti la mano, guardarti negli occhi e darti conforto, ed invece hai dovuto contare solo sugli estranei.

Questo rammarico me lo porterò sempre dentro."

Maurizio Aiello e il ricordo di suo padre

Maurizio Aiello aveva parlato, a lungo, di suo padre in un'intervista rilasciata a Caterina Balivo, durante la trasmissione di Rai 1 "Vieni da Me". In quell'occasione, l'attore aveva svelato alcuni aneddoti della sua infanzia. Fra le altre cose aveva rivelato di aver trovato un crocifisso a cui è molto legato, queste le sue parole: "È un crocifisso d’oro di papà, l’unico ricordo nitido che ho di lui quando da piccolo mi faceva giocare, e fra cent’anni sarà una cosa che porterò sempre con me". L'attore era poi tornato sul rapporto col padre, definendolo un uomo d'altri tempi, che aveva dedicato più tempo al lavoro che alla famiglia come era usanza a quei tempi.