Tensione e panico nella notte all'interno della casa del GF Vip. Soleil Sorge durante un momento di divertimento con le altre donne della casa, si è lasciata andare ad un movimento maldestro, al punto da colpire e ferire la malcapitata Lulù.

Seppur per sbaglio, Lulù ha riportato una ferita al labbro, al punto da sanguinare: la reazione della principessina, per questo motivo, non è stata delle migliori tanto da "minacciare" di non prendere parte alla prossima puntata serale del GF Vip prevista giovedì sera su Canale 5.

Lulù viene ferita da Soleil Sorge al Grande Fratello Vip: paura in casa

Nel dettaglio, durante la serata appena trascorsa all'interno della casa del GF Vip, le concorrenti si sono messe in gioco cimentandosi in un balletto a bordo piscina.

Fin qui nulla di strano se non fosse che, ad un certo punto, Lulù si è ritrovata colpita da una gomitata che le è stata data (per sbaglio) da Soleil Sorge.

La principessina ha avvertito subito il dolore e non lo ha saputo nascondere, tanto da abbandonare subito la piscina per recarsi in bagno e scoprire cosa fosse accaduto. La stessa Soleil, in quel momento, ha capito di aver colpito la sua amica Lulù ed è apparsa dispiaciuta.

'Mi sono fatta male, mi ha colpita', Lulù in lacrime al Grande Fratello Vip

La reazione di Lulù, una volta che ha preso coscienza di quello che è successo, non è stata affatto delle migliori.

"Mi sono fatta molto male ragazzi, si mi ha colpita. Jessy aiutami" ripeteva in lacrime Lulù visibilmente sconvolta e affranta da questo episodio che si era verificato nella casa più spiata d'Italia.

"Jessy sta uscendo il sangue dalla bocca e dal dente. Non posso venire giovedì, non posso", ha continuato a ripetere Lulù la quale sosteneva di avere un labbro gigante ed estremamene gonfio, motivo per il quale non avrebbe potuto partecipare alla prossima puntata serale del GF Vip prevista questo giovedì sera in prime time su Canale 5.

Insomma un momento di grande panico e paura per la principessina che, questa volta, ha rischiato davvero di farsi male.

Soleil Sorge sempre più maldestra nella casa del GF Vip

Tuttavia, non è la prima volta che Soleil Sorge si rende protagonista seppur senza volerlo, di gesti alquanto maldestri all'interno della casa del GF Vip.

Già ad inizio trasmissione, l'ex protagonista di Uomini e donne si era lasciata andare ad un lancio di un bicchiere un tanto troppo veemente, il quale aveva rischiato di colpire in faccia Raffaella Fico.

Anche in quel caso, la reazione della showgirl non era stata delle migliori, al punto da bacchettare e riprendere duramente Soleil Sorge per questo gesto che aveva fatto, invitandola a stare maggiormente attenta.