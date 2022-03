Momenti di tensione e disperazione al Grande Fratello Vip. Le concorrenti si stavano divertendo ballando insieme in giardino, durante una delle feste organizzate dal GF Vip, quando la serata è finita male. Durante i balli scatenati delle ragazze, sulle hit più famose del momento, Soleil Sorge, per sbaglio, ha dato una gomitata in faccia a Lulù Selassiè, che era accanto a lei. La principessa dopo il colpo è scoppiata a piangere, scatenando il panico anche tra gli altri concorrenti, in modo particolare per la sorella Jessica.

Soleil ha ferito per sbaglio Lulù

Il Grande Fratello Vip, nella serata di ieri, martedì 1 marzo, ha organizzato una festa nella casa. Dopo cena, le ragazze sono andate in giardino per scatenarsi nelle danze, con il sottofondo delle hit del momento. Mentre ballavano, Sophie, Soleil, Lulù e Delia si sono recate in piscina, per continuare con le loro coreografie. Durante un balletto, Soleil ha dato per sbaglio una gomitata in faccia a Lulù. La principessa è corsa fuori dalla piscina piangendo come una disperata e Jessica le è andata dietro per cercare di capire come stava. Lulù le ha chiesto aiuto ed è andata in bagno. "Tranquilla, bagnati, vado a cercare il ghiaccio" ha detto Jessica, cercando di soccorrere come poteva la sorella ferita.

Lulù in lacrime: 'Giovedì non sarò in puntata'

Lulù ha pianto tantissimo, dopo la gomitata accidentale di Soleil. La principessa ha sentito molto dolore e si è molto preoccupata per le conseguenze di quell'incidente. "Mi sono fatta molto male" ha spiegato Lulù, in lacrime, chiedendo aiuto alla sorella Jessica. "Io giovedì non potrò essere in puntata" ha aggiunto la principessa, spaventata per quello che è accaduto.

Lulù Selassié ha continuato a ripetere che sicuramente non sarebbe riuscita ad essere in puntata questo giovedì a causa degli ipotetici danni al suo volto. "Mi sta uscendo sangue dalla bocca e dal dente" ha dichiarato la principessa, che ha sottolineato di avere il labbro molto gonfio. Jessica ha cercato di tranquillizzare la sorella, andando a cercare del ghiaccio.

La reazione dei concorrenti

Jessica Selassié si è resa subito disponibile e ha cercato in tutti i modi di aiutare sua sorella, provando a farla calmare. La principessa è tornata poi in piscina per aggiornare gli altri concorrenti sulle sue condizioni. "Le è uscito tutto il sangue dalle labbra" ha spiegato Jessica, aggiungendo di aver chiesto al Grande Fratello Vip di poter avere del ghiaccio per far sgonfiare il suo labbro. Jessica ha specificato che Lulù stava piangendo tanto, così Manila si è alzata per andare a vedere come stava. Gli altri concorrenti hanno un po' ironizzato e Davide ha fatto ironicamente gli auguri a Jessica che doveva sopportare le reazioni della sorella.