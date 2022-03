Continuano le indagini sulla morte di Gigi Bici, all'anagrafe Luigi Criscuolo, 60 anni. Nelle scorse ore è trapelato che nell'auto dell'uomo è stato rinvenuto il Dna di un altro uomo che potrebbe essere coinvolto nel caso di Cronaca Nera. Il Dna dovrà essere confrontato con tre persone legate a Barbara Pasetti, al momento l'unica persona indagata. Proprio di fronte alla sua villetta di Calignano, frazione del comune di Cura Carpignano (nella campagna di Pavia), lo scorso 20 dicembre è stato ritrovato il corpo senza vita dell'ex rivenditore e riparatore di due ruote.

Le tracce nell'auto di Gigi Bici

Nell'auto di Gigi Bici, una Volkswagen Polo di colore bianco, sarebbero state rinvenute tracce ematiche contenenti Dna maschile di tipo misto. Se il primo profilo genetico può essere riferito al commerciante pavese, il secondo potrebbe appartenere a un uomo - ancora da identificare - che potrebbe esser stato coinvolto nel delitto.

Va sottolineato che per ora gli inquirenti non sono in grado in di stabilire in quali circostanze le due tracce si siano mescolate e continuano a indagare mantenendo il più stretto riserbo. Nei prossimi giorni, nei laboratori di Roma della Polizia Scientifica, si provvederà a comparare il materiale genetico raccolto nella macchina di Criscuolo - ma anche nell'abitazione di Barbara Pasetti - con il profilo di tre uomini vicini alla fisioterapista 40enne: Gian Andrea Toffano, ex marito della donna, Franco Pasetti, padre dell'indagata e Ramon Cristian Pisciotta, buttafuori 45enne contattato in novembre dall'arrestata.

Gigi Bici uccisa con un colpo di pistola alla tempia

L'eventuale presenza del Dna di uno dei tre uomini darebbe una svolta alle indagini. Infatti Gian Andrea Toffano e Franco Pasetti, davanti agli inquirenti, hanno sempre sostenuto di non aver mai conosciuto Criscuolo. Pisciotta invece, pur essendo amico dell'ex rivenditore di bici, ha spiegato di non aver avuto contatti con lui prima della sua scomparsa.

Gigi Bici si è allontanato dalla sua abitazione di Pavia la mattina dell'8 novembre scorso. Secondo i risultati dell'autopsia, l'uomo sarebbe stato ucciso poche ore dopo con un colpo di pistola alla tempia. Quella stessa mattina alcune telecamere di sicurezza installate a Calignano, frazione di Cura Carpignano, hanno ripreso una donna - non è ancora chiaro se si tratti di Barbara Pasetti - alla guida dell'utilitaria del 60enne.

Al momento la 40enne è l'unica indagata per la morte di Gigi Bici. La fisioterapista, che ha sempre dichiarato di non aver mai sentito parlare dell'ex commerciante, è in carcere con l'accusa di tentata estorsione, omicidio e distruzione di cadavere.