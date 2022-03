La Guerra in Ucraina, per quanto la Russia si trovi in un incubo strategico e logistico, non dà segnali di essere agli sgoccioli: città come Kiev e Mariupol sono ancora sotto i bombardamenti aerei, missilistici e d'artiglieria russa. I negoziati non sembrano dare ancora risultati e, seppur le sanzioni contro Mosca stiano affondando l'economia russa, l'avanzata, per quanto lenta, continua ad andare avanti, a riorganizzarsi e ad essere, per ora, respinta dalle forze di Kiev.

Le affermazioni del presidente polacco e del segretario della Nato

Da quanto affermato da Stoltenberg al giornale tedesco Welt am sonntag la Nato ha ammonito sul possibile uso di certi mezzi per continuare l'invasione, tanto che la Casa Bianca stessa ha affermato che, se la Russia utilizzerà armi chimiche, la "pagherà cara".

Parole simili sono state quelle del presidente polacco Andrzej Duda in un'intervista alla Bbc, nella quale ha affermato che "Se mi state chiedendo se Putin possa usare armi chimiche, penso che Putin possa usare qualunque cosa in questo momento, specialmente quando si trova in una situazione difficile". Il presidente ha anche detto che "Tutti noi speriamo che non osi farlo. Ma se usasse armi di distruzione di massa, questo sarebbe un cambio di gioco completo", sottintendendo il possibile intervento della Nato nel conflitto.

Il capo della Nato ha avvertito che le fake news diffuse dalla Russia sul fatto che l'Ucraina avrebbe armi biologiche potrebbe essere usato come pretesto dal Cremlino per un eventuale attacco chimico.

Il segretario del Patto Atlantico, Jens Stoltenberg, ha comunque affermato, durante un punto stampa nel quartier generale della Nato, di essere preoccupato a causa del possibile uso di armi chimiche, affermando anche che i russi non hanno fatto altro che mentire, come quando "Hanno affermato che non avevano intenzione di invadere l'Ucraina" anche se "lo hanno fatto comunque", o come quando hanno detto di star ritirando il loro esercito dal confine, anche se stavano inviando ancora più truppe.

Stoltenberg continua, dicendo che adesso la Russia sta "Facendo affermazioni assurde su laboratori biologici e armi chimiche in Ucraina", pur essendo anche questa una menzogna.

Stoltenberg ha poi continuato il suo discorso, dicendo che la difesa della Nato "richiede maggiori investimenti" e supportando la decisione della Germania di rafforzare le proprie difese, spiegando, infine, che "Gli USA stanno mettendo in campo i patriot in Germania, Polonia e tra non molto anche Slovacchia".

Concludendo, il segretario del patto atlantico ha affermato che la posizione militare della Nato deve essere ristabilita per "questa nuova realtà", instaurando "solide misure per rinforzare la sicurezza sul lungo periodo".