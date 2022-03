L'attacco russo all'Ucraina si è intensificato anche in zone fino ad ora risparmiate dai bombardamenti, durante la notte del 10 marzo. In un video-messaggio il governatore di Volyn, in Ucraina, Pokulyaiko, ha affermato che l'aeroporto di Lutsk è stato colpito. Quattro missili sono stati stati lanciati da un bombardiere russo e risultano, fino ad ora, quattro ucraini uccisi durante l'attacco che ha causato il ferimento di altre sei persone. Il bombardamento, a 70 miglia dalla Polonia, ha interessato anche l'aeroporto ucraino militare di Ivano-Frankovsk .

Il Ministero della Difesa russo ha rilasciato la dichiarazione "Armi a lungo raggio di alta precisione hanno attaccato le infrastrutture militari ucraine".

Le rappresaglie sono la risposta alla strategia difensiva dell'Ucraina che ha disperso il lungo convoglio di carro-armati russi diretto a Kiev.

Il Ministero della Difesa britannico ha confermato che l'avanzata russa sta facendo 'progressi limitati' verso la capitale, ma nei prossimi giorni potrebbe prepararsi per nuovi attacchi contro Kiev.

I combattimenti intorno a Kiev

Le preoccupazioni europee risultano fondate visto che le linee di attacco russe hanno intensificato i combattimenti nei dintorni a Kiev, soprattutto nella parte ad est della città dopoché, giovedì 10 marzo, i sistemi di difesa ucraini hanno rintracciato e colpito la colonna di carro-armati in avanzata verso la capitale.

Le autorità di Kiev hanno denunciato, inoltre, un bombardamento con missili alla città di Baryshivka, a 45 miglia ad est della città. I missili, lanciati nella notte del 10 marzo, hanno colpito case e condomini abitati da civili.

I corridoi di evacuazione

Il Ministro dell'Ucraina, Irina Vereshchuck, ha annunciato corridoi di evacuazione non concordati con la Russia, per i civili in fuga.

Putin avrebbe invece tentato di convogliare le persone in fuga nel territorio russo.

In particolare alcune rotte, come dalle città di Mariupol e Volnovacha che si trovano rispettivamente sul Mar Nero e in prossimità, sono state bloccate o bombardate dall'esercito russo. Il Ministro ha dichiarato che saranno fatti altri tentativi di apertura di rotte per la fuga anche intorno alla capitale, dove si stanno intensificando i combattimenti.

Il Presidente dell'Ucraina Zelensk'yj ha confermato, in una dichiarazione di giovedì 10 marzo, che circa 100 mila persone sono state evacuate da diversi punti focali dell'Ucraina, negli ultimi due giorni.

Il concerto nel rifugio di Karkiv

Nella città è stato colpito, durante la mattina del 11 marzo, un ospedale neuropsichiatrico con più di 300 degenti, di cui non si conosce ancora il bilancio delle vittime. In uno dei rifugi della città, dove i cittadini trovano protezione dai bombardamenti, una violinista, Vera Lytovchenko, ha intrattenuto bambini e adulti con la sua musica, cercando di allietare l'attesa opprimente per il ritorno a casa.

La violinista posta su Fb foto reportage anche dai luoghi colpiti dai bombardamenti. Tra le più recenti, la Lytovchenko pubblica una foto di un treno sovraffollato di persone esauste in percorrenza lungo una rotta di evacuazione da Poltava a Lviv.