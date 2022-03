Anche alcuni attori di Hollywood si mobilitano per la Guerra in Ucraina: se c’è chi come Sean Penn ha girato un documentario sugli attacchi dei russi, altre stelle del cinema, come Leonardo DiCaprio, hanno preferito schierarsi a fianco del paese colpito con una donazione in denaro.

Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa ucraina Ukrinform, citando la Gsa News e venendo ripresa da tutte le testate italiane, l’attore avrebbe elargito una somma di 10 milioni di euro per il Paese: si tratterebbe della cifra più alta arrivata fino a oggi.

La donazione di DiCaprio per l’Ucraina sarebbe già stata effettuata

Secondo quanto riportano le agenzie, la donazione sarebbe arrivata dopo l’appello del presidente Volodymyr Zelensky, che ha chiesto pubblicamente sostegno per l’Ucraina sia a livello militare, sia con risorse finanziarie. Tuttavia la cifra messa a disposizione da DiCaprio sarebbe (il condizionale è d'obbligo) destinata a supportare aiuti umanitari, oltre che a contribuire al sostentamento delle forze armate ucraine impegnate nei combattimenti.

Si apprende anche che la somma di 10 milioni di dollari sarebbe già arrivata sul conto della Banca Nazionale ucraina.

DiCaprio non ha rilasciato dichiarazioni sulla sua donazione

Secondo l’agenzia ucraina, DiCaprio avrebbe fatto una donazione così cospicua anche per ragioni affettive: infatti la nonna materna dell’attore, Elena Smirnova, avrebbe origini ucraine e sarebbe nata a Odessa.

In realtà questo aspetto è un piccolo "giallo": come ricostruisce in queste ore Il Fatto Quotidiano, infatti, non c’è certezza sul luogo di nascita della nonna dell’attore, visto che in alcune biografie la donna sarebbe originaria di Perm, città degli Urali nella Russia dell’Ovest. In tutte le biografie riguardanti le origini della nonna materna di DiCaprio è scritto invece genericamente “anno di nascita 1915, impero russo”.

La famiglia Smirnov durante la rivoluzione d’ottobre si trasferì in Germania, Paese che l’anziana non ha più lasciato fino alla sua scomparsa nel 2008, quando ormai era ultranovantenne.

Comunque DiCaprio non ha voluto specificare le ragioni del suo gesto: l’attore è da sempre impegnato in diverse battaglie civili. Dopo aver contribuito a numerose attività di beneficenza con scopi sociali e per la tutela dell’ambiente, il divo ha deciso di intervenire a favore del popolo ucraino versando una somma davvero significativa.

Non solo Leonardo DiCaprio: tante personalità si stanno attivando a favore dell’Ucraina

L’esempio di Leonardo DiCaprio non è l’unico: diverse personalità del cinema, dello sport e della moda sono intervenute in questi giorni con donazioni a favore dell’Ucraina. Ad esempio Mila Kunis e il marito Ashton Kutcher hanno deciso di aprire una raccolta fondi a favore dei rifugiati di guerra, utilizzando il portale GoFundMe. Altri attori, come Ryan Reynolds e Blake Lively, hanno scelto di intervenire raddoppiando ogni donazione per il popolo ucraino che arriverà all’Agenzia Onu per i Rifugiati.