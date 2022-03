Poco trapela sulla vita privata di Vladimir Putin. Secondo un'indiscrezione lanciata dalla pagina gossip del New York Post, ma non confermata, il leader russo avrebbe un'amante che attualmente, a causa della guerra in Ucraina, vivrebbe al sicuro in Svizzera con i loro presunti quattro figli.

Chi è l'amante di Putin

Alina Kabaeva - secondo quanto riporta il New York post citando una propria fonte - è un'ex ginnasta olimpionica russa trentottenne. È famosa nell'ambito della ginnastica ritmica per le sue doti sportive, per la vittoria dell'oro alle Olimpiadi di Atene del 2004 e per i trionfi in diversi campionati mondiali ed europei.

Ha intrapreso la carriera di modella per numerose pubblicità e aziende e anche quella di attrice in Giappone. In più, è una grande sostenitrice politica di Putin, avendo ricoperto il ruolo di deputata del partito Russia Unita. Secondo alcuni retroscena, mai confermati, i due avrebbero avuto anche quattro figli insieme e, secondo quanto riporta il New York Post, sarebbero "due figlie gemelle di 7 anni, nate vicino a Lugano, in Svizzera, nel febbraio 2015" e due ragazzi. Tutti e quattro i figli e, si presume, anche Alina, avrebbero il passaporto svizzero. Secondo quanto afferma la fonte riportata da Page Six, pagina del New York Post dedicata al gossip, la donna e i quattro figli piccoli "si starebbero nascondendo attualmente in Svizzera", in uno "chalet molto privato e molto sicuro".

La notizia non è stata confermata.

L'ex moglie di Putin e le figlie che hanno cambiato cognome

In precedenza, dal 1983 al 2013, Putin è già stato spostato con Ljudmila Skrebneva, da cui ha avuto due figlie, Maria ed Ekaterina. Il presidente russo, inoltre, sarebbe anche nonno di due nipoti. Dopo la fine del matrimonio, non si sono più avute notizie su Ljudmila, al punto da presumere una sua reclusione in convento, notizia che non è mai stata confermata.

Secondo altre fonti, invece, la donna si sarebbe nuovamente sposata. Se sull'attuale relazione di Putin si sa poco, ancor meno è trapelato negli anni sulla prima famiglia del leader russo.

Le figlie Maria ed Ekaterina, hanno cambiato cognome per tutelare la propria privacy. Attualmente si chiamano Maria Vorontsova ed Katerina Tikhonova e hanno rispettivamente 35 e 33 anni.

Stando alle informazioni che sono trapelate (pur essendo difficile capire la linea di confine tra indiscrezioni e notizie reali), Maria sarebbe un medico e sarebbe sposata con il manager olandese Jorrit Faasen. Katerina sarebbe a capo di un istituto di ricerca sull'intelligenza artificiale dell'università di Mosca. Quest'ultima sarebbe sposata con Kirill Shamalow, un oligarca vicino a Vladimir, ma vi sarebbe anche l'indiscrezione di un divorzio tra i due nel 2018.