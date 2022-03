"Chi l'ha visto?" nella puntata in onda ieri, mercoledì 2 marzo, ha dedicato ampio spazio alla scomparsa ed alla morte di Liliana Resinovich, ex dipendente 63enne della Regione Friuli Venezia Giulia. Alla presenza di Nicodemo Gentile, avvocato penalista e presidente di Penelope Italia, e in collegamento da Trieste Sergio Resinovich, fratello della donna, Federica Sciarelli ha mostrato la testimonianza di Pino e Laura, amici di vecchia data dei coniugi Visintin. La coppia, sottolineando il carattere dolce ed amorevole di Lilly, ha descritto il fotografo 72enne come un marito padrone.

Gli amici di Liliana a 'Chi l'ha visto?'

Pino e Laura, raggiunti nella loro casa di Trieste dall'inviato Rai Paolo Andriolo, hanno spiegato di aver conosciuto Sebastiano e la moglie Liliana diversi anni fa, intorno al 1995, in occasione di una sagra a Gorizia. Da lì, iniziano a frequentarsi e, spesso e volentieri, organizzano viaggi in moto e pranzi fuori. "Mi è rimasta nel cuore subito", ha ricordato Laura parlando della 63enne e ammettendo che Sebastiano, "di primo acchito", non l'aveva convinta particolarmente in quanto le "dava una sensazione diversa".

La donna ha poi raccontato alcuni episodi che poco si addicevano a una coppia unita ed innamorata. Ad esempio, quando Sebastiano alzava il piede e le indicava la scarpa, Liliana, subito si chinava ad allacciargli le stringhe.

"Un po' paura di lui ce l'aveva", ha commentato Laura spiegando che la 63enne subiva in silenzio certi atteggiamenti del marito. "Quello li è pazzo", le avrebbe confidato Lilly in dialetto in più di un'occasione.

Sebastiano voleva dar via subito le cose di Liliana

Nella seconda parte del servizio di "Chi l'ha visto?", Laura e Pino, hanno ricordato le ore immediatamente successive alla scomparsa di Liliana, avvenuta martedì 14 dicembre.

La coppia avrebbe appreso della sparizione dell'amica, mercoledì 15, leggendo un post su Facebook, condiviso proprio da Sebastiano. Poi, giovedì 16, a sorpresa, avrebbe ricevuto la visita di Visintin.

L'anziano, stando al racconto di Laura, avrebbe portato loro una macchina fotografica professionale e un cuore rosso in pietra appartenenti a Lilly; quindi, facendo capire che da lì a poco li avrebbe regalati a qualcuno, gli avrebbe chiesto di tenerglieli momentaneamente.

Stupita, la donna, gli avrebbe domandato come mai stesse dando via delle cose della moglie senza neppure sapere cosa le era capitato. "E se ritorna - lo avrebbe incalzato - cosa le dici? Cosa pensi che le sia successo?". Visintin, inspiegabilmente, le avrebbe replicato: "Si è suicidata". Solo poche ore prima, però, in questura, come dimostra la copia dei verbali, l'ex fotografo aveva escluso categoricamente l'ipotesi del gesto estremo.

Da quanto emerso dalla testimonianza di Laura e Pino, Sebastiano, prima di Natale, avrebbe regalato, ad un'altra coppia, anche una bici di Liliana. Sempre prima del ritrovamento del corpo della Resinovich, avvenuto il 5 gennaio vicino all'ex ospedale psichiatrico di Trieste, inoltre, il 72enne avrebbe consegnato a Laura e Pino alcuni hard-disk contenenti, a suo dire, delle fotografie.

Le memorie, poco dopo, sono state date agli inquirenti.

Al momento, la procura di Trieste, sta indagando, almeno formalmente, per sequestro di persona e tutte le piste investigative, compresa quella del suicidio, sono ancora aperte. Il fascicolo risulta tutt'ora a carico di ignoti.