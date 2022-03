Nel reggiano una ragazzina di 13 anni è stata colta da un malore improvviso a scuola durante la lezione. La minorenne è stata immediatamente trasportata con un'ambulanza all'ospedale di Guastalla e successivamente all'ospedale Maggiore di Parma in elicottero per velocizzare le cure e tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni di salute sono apparse inizialmente molto gravi. In base a quanto raccontato dagli insegnanti, la 13enne sarebbe stata colpita da varie crisi epilettiche, mai manifestatesi in lei prima di quel momento, che le avrebbero causato un grave stato di choc.

13enne colpita a scuola da un malore improvviso nel reggiano

Panico fra insegnanti e alunni di una scuola media del reggiano: una 13enne è stata colta da un malore improvviso durante le ore di lezione. Il fatto è accaduto nel corso della mattinata di mercoledì 9 marzo. La minore ha da subito manifestato una condizione generale piuttosto critica, che ha fatto preoccupare tutti i docenti dell'istituto, il resto del personale scolastico e i compagni. La ragazzina, in base a quanto raccontato dagli insegnanti e dai compagni, era improvvisamente apparsa in evidente stato di choc, causato probabilmente da varie crisi epilettiche succedutesi una dopo l'altra.

Il personale della scuola ha immediatamente allertato i soccorsi facendo giungere sul posto nel giro di pochissimo tempo un'ambulanza e l'equipe dell'automedica al fine di fronteggiare la situazione, che sin da subito era apparsa alquanto grave.

Difatti, la 13enne è stata inizialmente trasportata al pronto soccorso del primo ospedale vicino, ossia il nosocomio di Guastalla, per essere poi trasferita all'ospedale Maggiore di Parma in elisoccorso, allo scopo di velocizzare le attività diagnostiche e le cure.

Le condizioni di salute della ragazzina colta da un malore improvviso durante le ore di lezione

Le condizioni di salute della minorenne, sebbene siano apparse inizialmente molto gravi e preoccupanti, sono state stabilizzate dopo che la 13enne è stata caricata all’interno dell’autoambulanza per raggiungere il pronto soccorso del nosocomio di Guastalla.

Soltanto successivamente la studentessa è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale maggiore di Parma, accompagnata dal personale medico ospedaliero e da un suo familiare, dove ha ricevuto le prime cure ed è stata sottoposta a vari esami diagnostici. I medici e i familiari della ragazzina vogliono infatti indagare per capire cosa abbia causato il malessere della stessa che ha fatto preoccupare tutti. Ciò in quanto la studentessa ha sempre goduto di ottima salute e fino a quel momento non aveva sofferto di crisi epilettiche.