Si indaga per comprendere cosa abbia spinto un'intera famiglia di cinque persone a gettarsi, all'arrivo di una pattuglia della polizia, dal balcone al settimo piano della loro abitazione a Montreaux, sulle sponde del Lago di Ginevra, in Svizzera. Gli inquirenti non escludono che il padre, un uomo di origine francesi, fosse legato a una setta religiosa.

L'arrivo degli agenti e il gesto estremo

Come reso noto dalla polizia cantonale, nella mattinata di ieri, venerdì 25 marzo, un'intera famiglia composta da cinque persone si è gettata nel vuoto dal settimo piano di un palazzo residenziale a Montreaux.

Tutto sarebbe accaduto intorno alle 7:00 nel momento in cui due gendarmi avrebbero bussato alla porta intenzionati a parlare con il capofamiglia. I poliziotti, dopo essersi annunciati e aver sentito una voce maschile, non hanno udito più nulla e, dopo alcuni lunghi minuti di silenzio, si sono allontananti intenzionati a ritornare di lì a poco con un mandato di accompagnamento.

La tragedia si sarebbe consumata proprio in quel lasso di tempo. Gli abitanti dell'appartamento - padre, madre, due figli di 15 e 8 anni e una zia materna - invece di far entrare gli agenti, inspiegabilmente sono usciti sul balcone e si sono lasciati cadere nel vuoto, nel cortile interno alla palazzina. Un testimone, che non è chiaro se abbia assistito al gesto o semplicemente abbia trovato i corpi, ha prontamente allertato i soccorsi.

Tuttavia per i coniugi, entrambi 40enni, per la sorella gemella della donna e per la bimba non c'è stato nulla da fare. L'adolescente, invece, è stato accompagnato d'urgenza al vicino ospedale dove è tutt'ora ricoverato in gravi condizioni.

L'ombra della setta

Gli agenti, da quanto si apprende, avrebbero dovuto svolgere degli accertamenti in quanto il 15enne non si presentava a scuola.

L'istituto scolastico, nelle scorse settimane avrebbe convocato i genitori del ragazzo per avere dei chiarimenti, ma né il padre né la madre avrebbero mai preso contatti con la presidenza.

In queste ore, la polizia cantonale sta cercando di ricostruire con esattezza quanto accaduto e cosa abbia spinto la famiglia al gesto estremo.

Al momento della tragedia non ci sarebbero state altre persone in casa. Da quanto emerso sembra che la figlia minore non sia mai stata registrata all'anagrafe. La madre, come riportato da alcuni quotidiani locali, era una dentista e, prima di trasferirsi in Svizzera, aveva esercitato a Parigi. Il padre, invece, era occupato in ambito commerciale, ma lavorava da casa. Le indagini della Polizia Cantonale si starebbero concentrando proprio su di lui. Si ipotizza, infatti, che potesse far parte di una setta religiosa.