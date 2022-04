Forse l'incubo per Alessia Orro questa volta è davvero finito. Di certo c'è voluto un secondo arresto per fermare Angelo Persico, 55enne impiegato di banca di Novara che da tre anni perseguita la pallavolista 23enne. I carabinieri hanno fermato l'uomo a Villasanta, in provincia di Monza, proprio mentre aveva appena concluso l'ennesimo pedinamento ai danni della giovane Alessia.

Le pagine social di Persico: decine di messaggi rivolti ad Alessia

I profili internet di Angelo Persico sono degli inquietanti muri virtuali, tappezzati ossessivamente di foto e messaggi rivolti alla ragazza che segue e spia insistentemente da tre anni.

"Alessia vuoi sposarmi? Te lo chiedo di fronte a Dio e agli uomini". "Ti sarò fedele per sempre, te lo giuro". Questo il tono di alcuni messaggi.

Sono numerose anche le foto di Alessia, come quella del 6 aprile, in cui si vede la pallavolista impegnata in una partita e la foto arricchita da diversi cuori. O quella del giorno precedente, una foto in bianco e nero a cui Persico ha aggiunto un "Ti amo" ripetuto tre volte.

Il primo arresto di Angelo Persico

All'impiegato bancario non è evidentemente bastato ciò che è successo nel 2019. Alessia Orro divenne infatti vittima di Persico tre anni fa, quando l'uomo iniziò a tempestarla di messaggi ("Ti pretendo", scriveva sui social) e a seguirla ovunque.

Addirittura in Turchia, dove la ragazza si recò per giocare con la sua squadra di volley di allora, la Busto Arsizio.

Esasperata, Alessia denunciò lo stalker che venne arrestato per "atti persecutori" e lanciò un primo messaggio alle donne vittime di violenze "Non state in silenzio. Denunciate". Dopo qualche tempo Persico ottenne gli arresti domiciliari, a detta del suo avvocato "in seguito a sincero pentimento".

Uno stato d'animo che non deve essere durato molto.

Il nuovo arresto

In seguito alla nuova tempesta di messaggi Alessia Orro ha nuovamente denunciato Persico, e i carabinieri hanno fermato l'uomo qualche giorno fa proprio nei pressi del palazzetto dove la pallavolista stava per allenarsi. Ora gli inquirenti valutano se sottoporre il 55enne a perizia psichiatrica.

La 23enne giocatrice della Vero Volley Monza ha voluto nuovamente mandare un messaggio sui social: "Devo ringraziare i carabinieri, la Vero Volley e le persone che mi sono state accanto. Affrontare tutto questo da sola sarebbe stato più difficile". E aggiunge, rivolta a chi è vittima di una qualche violenza: "Siate coraggiosi, so benissimo quanto possa essere difficile, soprattutto quando il passato potrebbe tornare nel presente". Sperando che questa volta Alessia il passato se lo sia davvero lasciato alle spalle.