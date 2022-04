''Giocatore talentuoso, ragazzo serio ed educato, di poche parole ma con uno sguardo che sapeva comunicare. Un classe 1996, l’ho visto crescere''. Questo Il ricordo di commosso del presidente della Pro Villafranca Josi Venturini dedicato Yasso Yassine Mahboub, giocatore classe 1996 il cui cartellino era della società piemontese ma in questa stagione stava giocando in prestito alla Spartak San Damiano. Fatale un incidente stradale sull'autostrada Torino-Piacenza, il giovane era a bordo di un furgone che si è ribaltato. Mahboub è morto sull'asfalto, nonostante l'intervento dell'elisoccorso del 118.

Sul posto i soccorsi non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane, molto conosciuto nella zona dell'astigiano. Mahboub era di origine di marocchina, aveva 25 anni ed era cresciuto nella Pro Villafranca. Intanto proseguono le indagini della polizia stradale per capire i motivi dell'incidente, non ci sono altri veicoli coinvolti. L'incidente è avvenuto sull'autostrada Torino-Piacenza in direzione Torino il 2 aprile verso le 13:30, all'altezza di Villafranca d'Asti. L'autostrada è rimasta chiusa fino alle 17. Anche la Pro Villafranca lo ha voluto ricordare con un post su Facebook.

I messaggi di supporto alla famiglia per la scomparsa di Yassine

'Caro Yasso, come si fa ad accettare?

Meritavi molto di più. Mancherai veramente'. Questo il post della Asd Pro Villafranca Calcio in riferimento alla scomparsa di Yassine Mahboub, giovane giocatore della società piemontese che in questa stagione era in prestito allo Spartak San Damiano. Tanti i messaggi di vicinanza a lui e alla sua famiglia sulla pagina Facebook del Villafranca.

Una utente ha scritto: ''Notizia che sconvolge tutti, iI nostro, si era il nostro JASSO,..bravissimo ragazzo , era davvero un esempio per tutti , educato e con il sorriso che ti faceva innamorare .R.I.P caro figlio di tutti''. Un altro utente ha aggiunto: ''Non ci sono parole adeguate in certi momenti,solo un senso di vuoto e ingiustizia enorme''.

Tanta vicinanza da parte delle persone vicine al Villafranca e al San Damiano.

Il Villafranca e il San Damiano hanno organizzato una raccolto fondi per la famiglia del giovane

Proprio sulla pagina Facebook della società in cui aveva giocato per dieci stagioni si legge come sia stata organizzata una raccolta fondi con destinataria la famiglia del giovane calciatore. Nel post si legge: 'Abbiamo pensato alla famiglia di Yasso. Per chi volesse si potranno raccogliere le offerte presso gli impianti sportivi di San Damiano e Villafranca. Quanto raccolto sarà consegnato alla Famiglia Mahboub: un piccolo aiuto da parte di noi tutti potrà essere un bel segnale di conforto'. Un gesto toccante che dimostra tutto il sostegno del mondo del calcio locale alla famiglia del giovane.