In Calabria nel giro di poche ore si sono verificate due morti improvvise: a Lamezia Terme un uomo è deceduto in un incidente causato da un malore che lo ha colto mentre era alla guida della sua automobile, mentre a Palmi una donna è morta mentre si trovava in fila all'ufficio postale.

Morti in Calabria: uomo deceduto alla guida della sua automobile a Lamezia Terme

Nel giro di 24 ore altri due decessi hanno scosso la Calabria. Il primo caso riguarda un uomo, il quale ha perso la vita in un incidente stradale causato da un malore che lo ha improvvisamente colto mentre era alla guida della sua macchina a Lamezia Terme.

Il fatto è accaduto nella giornata di lunedì 4 aprile nella Strada Statale 280, la quale collega il capoluogo calabrese a Lamezia, nella zona dei Due Mari, precisamente in via del Progresso, in direzione Catanzaro. La vettura incidentata, una Fiat Doblo, si era fermata sulla carreggiata e a lanciare l'allarme sono stati alcuni automobilisti che viaggiavano sulla stessa strada nel notare l'automobile ferma e piena di ammaccature causate dall'incidente. In brevissimo tempo hanno raggiunto il posto del sinistro una pattuglia della polizia stradale e gli uomini dell'Anas, i quali hanno subito allertato il personale del 118. L'equipe medica è immediatamente giunta sul luogo con un'ambulanza al fine di dare soccorso alla vittima, ma, sfortunatamente, ha potuto soltanto constatare la morte dell'uomo.

Quest'ultimo è morto sul colpo e non c'è stato nulla da fare.

Calabria colpita da morti improvvise: una donna è deceduta a Palmi mentre era in fila alla posta

Il secondo caso riguarda invece una donna morta a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, mentre si trovava in fila all'ufficio postale della cittadina calabrese. Il fatto è accaduto nella mattinata di martedì 5 aprile quando la donna si è accasciata a terra mentre stava per accedere allo sportello per effettuare alcune operazioni.

I presenti hanno immediatamente allertato il personale del 118, che ha raggiunto il posto con un'ambulanza, anche se invano, in quanto la donna era già morta. Sul luogo dell'accaduto sono giunti anche i familiari della vittima, manifestando tutta la loro disperazione per il tragico accaduto. Recentemente nella Regione era morta una 20enne colpita da un malore mentre viaggiava su un bus a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza.