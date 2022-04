Lo scorso 2 aprile 2022, Tommaso Zorzi ha compiuto 27 anni e, per l’occasione, ha festeggiato organizzando un party a tema anni 90, in un noto locale a Milano, in compagnia dei suoi amici ed ex protagonisti anche del Grande Fratello Vip. Tra i tanti volti dello spettacolo, vi erano Francesco Oppini, Giulia De Lellis, Elisabetta Gregoraci, Andrea Zelletta e tanti altri, ma in particolare spiccava l’assenza di un amico e volto noto del dietro le quinte dei programmi, Gabriele Parpiglia.

Amicizia giunta al capolinea tra Zorzi e Parpiglia

Da quando Tommaso Zorzi ha vinto il Grande Fratello, Gabriele Parpiglia, uno dei più grandi giornalisti e autori della nostra televisione, è stato quasi l’ombra del giovane milanese.

Gabriele ha più volte difeso Zorzi, anche pubblicamente, e i due hanno lavorato insieme ad alcuni programmi, interviste e tanto altro. Tuttavia, pare che la collaborazione professionale e l'amicizia tra i due, sia arrivata ad un punto di rottura e a far presagire ciò, è stata l’assenza del giornalista alla festa di Tommaso. Inizialmente, Parpiglia ha giustificato il tutto, dicendo che a causa della guerra in Ucraina, non era dell’umore adatto per festeggiare, ma, a seguito di alcuni Tweet, tra i due pare non corra più buon sangue. Tutto ha avuto inizio con un post su Twitter da parte di Tommaso, il quale ringraziava i partecipanti alla festa, dicendo: “Il resto è aria fritta e tempo perso”. A queste parole, il giornalista ha replicato dicendo: “Secondo me sarà aria stupefacente.

Ho questa idea, ma forse mi sbaglio o forse no. Stupefacente”. A seguito di questi post, se ne sono poi susseguiti altri, dove Gabriele ha anche parlato di un’eventuale denuncia nei confronti di Zorzi, dicendo: "La denuncia l’ho fatta, e sarà stupefacente come lui. Vedremo, non deve rispondere qui perché sa già tutto, risponderà in altri luoghi.

C’è una situazione ben più ampia e grave, io lavoro e voglio rispetto se mi faccio il mazzo e se salvo situazioni al limite. Questo è stato calpestato e mi devo difendere, si condivide il bello e il brutto”. Pare dunque che la bellissima amicizia e collaborazione lavorativa tra i due, sia ormai giunta ad un punto di rottura.

La festa a tema per il compleanno di Tommaso

In occasione del suo 27 esimo compleanno, Tommaso ha organizzato una festa e tema anni 90 e, vari vip come Stefania Orlano, Francesco Oppini, Pierpaolo e tanti altri, si sono scatenati sulle note di Britney Spears e dei Backstreet Boys. Tra gli ospiti vi erano la stilista Elisabetta Franchi e, ad allietare a suon di musica, la famosa Ivana Spagna.Presenti alla festa ovviamente anche la famiglia di Zorzi, la sorella Gaia, la mamma Armanda e il fidanzato Tommaso Stanzani, il quale ha cantato una sua canzone per il suo compagno, facendolo commuovere.