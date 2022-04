Lunedì 11 aprile 2022, è andata in onda una nuova puntata dell'Isola dei Famosi, il "survivor game" condotto da Ilary Blasi insieme a Nicola Savino e Vladimir Luxuria. L'appuntamento è stato ricco di colpi di scena, come lo sdoppiamento di tutte le coppie, nuovi ingressi, la prova ricompensa, l'eliminazione dalla Palapa di Floriana e Clemente e tanto altro. Tuttavia, durante la prova leader, l'attore Nicolas Vaporidis ha accusato un malore, che lo ha costretto a separarsi momentaneamente dal gruppo di naufraghi per fare ulteriori controlli.

Isola Dei Famosi, il mancamento di Nicolas

Tutto è avvenuto a metà diretta dell'Isola dei Famosi, quando Ilary Blasi, dopo aver annunciato lo sdoppiamento delle coppie, ha comunicato che i naufraghi dovevano scegliere, per ogni squadra, un aspirante leader. Per la squadra dei Tiburon è stato fatto il nome di Roger, mentre per la squadra dei Cucaracha, è stato proposto Nicolas. A questo punto, i due aspiranti leader sono andati a fare la prova che consisteva nel "Girarrosto". In pratica, i due naufraghi dovevano attaccarsi saldamente ad un palo, il quale ruotava a 360 gradi sempre più velocemente. Nonostante Nicolas abbia cercato in tutti i modi di competere contro Roger, ad un certo punto l'attore si è lasciato andare, cadendo a peso morto nell'acqua.

Complice la fame, la stanchezza fisica e lo stress per la prova, Vaporidis ha accusato un mancamento, accasciandosi al suolo. La diretta è andata avanti, e durante le nomination, Alvin ha detto: "Purtroppo Nicolas non è qui con noi, ma sta facendo dei controlli. Un saluto a tutti i medici, è in buone mani". Prima della chiusura della diretta, l'attore è rientrato in Palapa per tranquillizzare tutti, nonostante fosse molto provato, stanco e ancora risentito dalla prova.

Ascolti Isola 2022 ottava puntata

La nuova puntata dell'Isola Dei Famosi, andata in onda lunedì 11 aprile 2022, ha tenuto incollati davanti allo schermo 2.784.000 telespettatori, totalizzando uno share del 18.96%. Ad ogni modo, a trionfare ieri sera è stata la fiction su Rai 1 dal titolo Nero a Metà, che ha totalizzato 4.459.000 spettatori ed uno share del 21.3%.Nella puntata dell'11 aprile, i naufraghi si sono sdoppiati del tutto, ad eccezione di Roger ed Estefania, diventando addirittura rivali.

Ci sono ora due nuove squadre sull'Isola, quella dei Cucaracha, formata da: Carmen Di Pietro, Guendalina, Gustavo, Jovana, Laura, Nick, Nicolas Vaporidis e il nuovo arrivato Marco Senise. Mentre invece la seconda squadra, dal nome Tiburon, è formata da: Jeremias, Blind, Edoardo, Cicciolina, Estefania, Roger e la nuova arrivata Licia Nunez. Adesso i naufraghi si trovano anche a dover rispettare nuove regole, come l'essere divisi ognuno per la propria squadra, il non potersi parlare, vedere e scambiare da mangiare.