Ennesimo caso di cronaca esploso per futili motivi. A Pescara un uomo ha prima colpito e poi fatto fuoco su un giovane cuoco 23enne originario di Santo Domingo reo di non averlo servito con celerità. L'aggressore, prontamente arrestato dalla polizia, è ora in stato di fermo.

Una futile lite conclusa nel sangue

Domenica 10 aprile, un uomo solo ordina verso le ore 13:00 degli arrosticini al "Casa Rustì", ristobar situato a Pescara, chiedendo di essere servito con una certa velocità, ha fretta. Il cuoco fa in modo di accontentarlo ma l'avventore ritiene di essere servito comunque in ritardo.

Scatta la discussione tra i due che tracima in una colluttazione. L'aggressore prima colpisce con un pugno il cuoco e poi tira fuori una pistola calibro 22 e spara. Non contento fa il giro intorno al bancone ed esplode altri due colpi diretti alla vittima che colpiranno il polmone e la vertebra del malcapitato. Uditi i rumori degli spari, la gente fuori dal locale avverte immediatamente la polizia mentre l'uomo scappa. Sul posto accorrono le volanti e l'ambulanza che caricherà il cuoco per portarlo immediatamente all'ospedale. Il ragazzo 23enne originario di Santo Domingo ma con residenza a Pescara, sta rischiando seriamente la vita, in quanto ha già subito due operazioni ed ricoverato in rianimazione con prognosi riservata.

Il piano dell'aggressore per sparire

Dopo il folle gesto, l'aggressore 29enne di origine Abruzzese si reca da alcuni parenti dove passa la maggior parte del pomeriggio. Poi decide di chiamare un taxi e secondo la ricostruzione dei fatti, chiede al conducente di portarlo direttamente in Svizzera offrendogli una grossa somma di denaro.

La Questura, a testimonianza di questo, scrive sul fatto: "L’uomo braccato dalla polizia, nel corso del pomeriggio a bordo di un taxi si dirigeva sull'A14. direzione nord". A questo punto il tassista riceve una chiamata dalla polizia che avvisa il guidatore di avere caricato un passeggero pericoloso, ordinandogli di mantenere la calma e non fargli intuire di essere stato informato degli accaduti.

La polizia a quel punto si mette all'inseguimento del Taxi e alla prima area di servizio allocata in quel di Metauro, in provincia di Pesaro-Urbino, con un blitz riesce ad arrestare il criminale. L'uomo dunque viene fermato con addosso la pistola semiautomatica che verrà analizzata per accertare la corrispondenza dei colpi sparati contro il cuoco. Le indagini saranno coordinate dal procuratore di Pescara Giuseppe Bellelli e da Fabiana Rapino, sostituto procuratore.

L'avvocato dell'aggressore afferma: 'Il mio assistito ha un problema psichiatrico'

Nelle ore precedenti Flolenzo Coletti, avvocato dell'aggressore , ha rilasciato delle dichiarazioni inerenti il suo assistito: "Sto contattando il servizio sanitario svizzero per farmi mandare i documenti perché il mio assistito ha una problematica psichiatrica" ribadendo poi di voler capire quale tipologia di difficoltà ha avuto il suo cliente e se fosse necessaria una perizia psichiatrica atta a voler scoprire se l'aggressore fosse in grado di intendere e volere.