Sabrina Quaresima, preside del liceo Eugenio Montale di Roma, è tornata a parlare della presunta relazione con un suo studente di quasi 19 anni (che non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito alla vicenda). La dirigente scolastica, rimproverandosi solo di non aver agito in maniera sufficientemente cauta, ha affermato: "Non pensavo nella maniera più assoluta ci fosse qualcosa d'equivoco o di strano".

In questi giorni, gli ispettori dell'Ufficio scolastico regionale sono arrivati nell'istituto di via Bravetta e, la vita privata della dirigente scolastica, è finita sulle pagine di cronaca dei giornali di tutta Italia.

Al punto che il Garante della Privacy ha deciso di intervenire per bloccare la diffusione di alcune chat (di cui non è ancora stata attestata la veridicità) a mezzo stampa.

La dirigente: 'Nessun privilegio nei confronti del ragazzo'

La professoressa Quaresima, intervistata dal Corriere della Sera, ha ripercorso lo scandalo che l'ha investita spiegando di sentirsi "discriminata" e di esser stata sottoposta a una sovraesposizione della propria immagine, motivata, a suo dire, forse da qualcuno che ha fornito personalmente informazioni ai media. "C’è stato - ha continuato - anche un atteggiamento maschilista verso una donna, professionista, messa alla berlina".

La preside del liceo Montale, facendo riferimento alle chat intercorse tra lei e lo studente appena maggiorenne ha precisato: "Nei messaggi non c’era alcuna forma di privilegio nei confronti del ragazzo".

L'insegnante, pur non rimproverandosi nessuna leggerezza, ha poi aggiunto: "Ora mi rammarico di non essere stata più cauta".

La preside del Montale a colloquio con gli ispettori

Gli ispettori dell'Ufficio scolastico regionale stanno facendo chiarezza sulla vicenda e hanno ascoltato la preside del liceo Montale per 10 ore e mezza.

"È stata una settimana terribile caratterizzata da tanta sofferenza e da tanta angoscia - ha dichiarato la professoressa Quaresima - mi son chiesta come facevo ad alzarmi ogni mattina per andare a scuola a compiere il mio dovere, e il motivo di tanta cattiveria".

La dirigente scolastica, che per tutelarsi si è rivolta ad un legale, l'avvocato Alessandro Tomassetti, durante il colloquio con l'ispettrice, ha riferito di aver di aver conosciuto lo studente in quanto "rappresentante in surroga".

Durante il periodo dell'occupazione, il ragazzo, si sarebbe reso d'aiuto mostrandosi disponibile a collaborare con la presidenza. "Come si fa - ha proseguito - a non provare simpatia per chi, in un momento duro come quello ti sta aiutando?". Quindi, dichiarandosi apposto con la propria coscienza, ha confermato quanto ripetuto anche nei giorni scorsi: "Non è mai esistita nessuna relazione".

Al momento, gli ispettori scolastici, stanno decidendo come procedere nei confronti della preside dell'istituto romano. Un eventuale trasferimento, però, sembrerebbe non spaventare la professoressa Sabrina Quaresima che, nonostante tutto, si è detta disponibile ad incontrare, per un confronto, lo studente 19enne.