Recentemente l'ex allieva di Amici Agata Reale ha rilasciato un’intervista a Fanpage, in cui ha parlato della lotta che sta portando avanti contro la leucemia. La donna ha spiegato di avere tenuto inizialmente nascosta la malattia per un anno, ma che poi ha deciso di renderla pubblica per dare un segnale alle persone che erano nella sua stessa situazione.

Chi è Agata?

Agata Reale si era fatta conoscere dal pubblico televisivo per avere partecipato ad Amici nel 2007. All’epoca la ragazza era riuscita a prendere un banco, ma non erano mancati gli Alessandro Celentano.

In particolare, la prof di danza di classica sosteneva che Agata non avesse il collo del piede adatto.

Nel 2009, poi, l’ex ballerina del talent show di Maria De Filippi ha ricoperto il ruolo di inviata nella trasmissione Verissimo.

Il racconto dell’ex ballerina

Agata Reale ha rivelato di essere venuta a conoscenza di avere la leucemia nel 2019, ma per un anno ha preferito non rendere pubblica la malattia che gli era stata diagnosticata: “Chi fa un lavoro come il mio, può anche arrivare a credere che sia sempre fatto tutto come una pubblicità”.

Successivamente l’ex ballerina di Amici aveva deciso di raccontare la verità. Infatti sotto alle foto pubblicate sui social in cui appariva molto dimagrita, alcuni utenti la insultavano dicendole che era anoressica.

Di conseguenza Agata ha deciso fare chiarezza e mettere a tacere le falsità sul suo conto: “È stato come dare un segnale a chi si trova sulla stessa barca”.

Agata ha confidato che dopo il ricovero durato sei mesi, è tornata subito a lavoro perché sentiva la responsabilità di onorare la produzione per cui lavorava. La donna ha ammesso che non è stato facile: non riusciva a camminare, seguiva dei corsi di aggiornamento online per migliorare, indossava una parrucca finta ed era gonfia per vie della chemioterapia.

Secondo Agata, però, ne è valsa la pena: “I malati possono fare tutto quello che vogliono”.

Cosa vede Agata nel suo futuro?

Agata Reale sta quindi lottando per sconfiggere la leucemia. Per il suo futuro, l’ex ballerina di Amici ha un desiderio: “Mi auguro solo di poter vedere crescere mia figlia. Prego tutte le sere di vederla nel giorno in cui si sposa; prego tutte le sere che possa avere una persona accanto che la ami quanto mi ama mio marito".

Infine Agata ha ammesso che il pensiero della figlia è l’unica cosa che riesce a darle carica: “Non penso che questa malattia di m… possa uccidermi da un giorno all’altro”.