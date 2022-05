Potrebbe riaprirsi il caso di Polina Kochelenko, ex modella 35enne di origine russe trovata senza vita il 17 aprile 2021 in un canale nella campagne di Valeggio (Pavia). L'esame autoptico aveva confermato la morte per annegamento e la locale Procura aveva richiesto l'archiviazione delle indagini. I familiari della giovane, in particolar modo la mamma Anna Kochelenko, però si è sempre opposta con fermezza. 'È stata uccisa', ha ribadito nelle scorse ore. Del caso di cronaca nera si è interessato anche Chi l'ha visto.

Le indagini sulla morte di Polina potrebbero riprendere

Il corpo di Polina è stato rinvenuto dai sommozzatori dei Vigili del fuoco il 17 aprile dello scorso anno, nella Roggia Malaspina di Valeggio, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. La 35enne era in posizione prona e galleggiava in pochi centimetri d'acqua. I familiari dell'addestratrice, però, hanno spiegato che era una bravissima nuotatrice e, in una situazione simile, sarebbe riuscita a mettersi in salvo senza problemi. Sul suo corpo il medico legale, inoltre, non ha riscontrato segni di violenza e, per questo, ha individuato come causa del decesso un malore improvviso improvviso.

Tuttavia, mamma Anna non è convinta della ricostruzione effettuata dalla Procura della Repubblica di Pavia, che ha chiesto la chiusura delle indagini.

"Riaprite il caso - ha implorato - non si è trattato di una tragica fatalità, ma di un omicidio". Per questo motivo, i familiari hanno presentato al Gip del Tribunale di Pavia, Maria Cristina Lapi, richiesta di opposizione all'archiviazione. Lunedì 6 giugno, dunque, si discuterà nuovamente della vicenda al fine di determinare se continuare a investigare sulla morte di Polina Kochelenko.

Sparite alcune foto social di Polina

Polina, nata a Mosca e laureata in criminologia, dopo aver lavorato nel mondo della moda e della televisione - nel 2015 era stata protagonista della prima puntata del reality show L'isola di Adamo ed Eva - aveva deciso di realizzare il suo grande sogno e diventare addestratrice di cani. Per questo, nel dicembre 2020 si era trasferita da Torino a Valeggio, un paesino di circa duecento anime immerso nelle campagne lombarde.

Il 16 aprile, verso sera, come sua abitudine era uscita con cinque cani. Tra questi c'erano tre pastori tedeschi affidati a un centro cinofilo con il quale Polina collaborava come istruttrice. Gli inquirenti non escludono che la donna possa essersi buttata in acqua per salvare i suoi animali. Tuttavia, dei quattro zampe - del valore di circa 4 mila euro in quanto di alta genealogia - si è persa ogni traccia.

La famiglia di Polina, anche per questo particolare, ha avanzato dubbi in merito alla ricostruzione della Procura. La mamma della donna, affidandosi al suo legale Tiziana Barrella del Foro di Santa Maria Capua Vetere (in provincia di Caserta), ha avviato una serie di nuove indagini che hanno visto protagonisti, tra l'altro, l'investigatore privato Claudio Ghini di Stradella (Padova) e l’ingegner Fabrizio Vinardi di Torino.

I consulenti, da quanto emerso, considererebbero molto importante la "scoperta" di un'appassionata di criminologia che, dopo aver seguito con attenzione la vicenda, ha denunciato la scomparsa, successivamente alla morte della 35enne, di alcune foto e informazioni personali dai profili social di Polina. Chi ha provveduto alla loro cancellazione, ovviamente, era per qualche motivo in possesso delle credenziali d'accesso.