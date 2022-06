Il caldo torrido di questi giorni ha provocato diversi roghi in alcune zone della Sicilia. In particolare, nella giornata di ieri si sono registrati oltre settanta interventi dei vigili del fuoco in diversi comuni dell’Isola, sia nel catanese che nel palermitano.

Molti incendi bruciano ettari di territorio della Sicilia, da est a ovest

Ad essere impegnate proprio in queste ore sono le squadre dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale e dei vari corpi di Polizia Municipale dei comuni interessati, con il prezioso supporto della Protezione Civile. Sono vasti e multipli i fronti degli incendi che stanno divampando già da qualche giorno nell’Isola, nei territori orientali ed occidentali dell'Isola probabilmente a causa della siccità [VIDEO] di queste settimane.

Importanti i roghi si sono sviluppati nelle zone della Sicilia orientale: Acireale, Belpasso, Bronte, Palagonia e Grammichele sono i comuni coinvolti. Proprio in quest’ultimo comune del catanese iri è stato necessario evacuare precauzionalmente molte abitazioni, in quanto le alte lingue di fuoco hanno lambito alcuni immobili e suppellettili in prossimità del territorio di contrada Canale. Parecchia preoccupazione tra i residenti che hanno lasciato precipitosamente i propri alloggi per scongiurare eventuali danni a cose e persone.

Danni alle linee elettriche, sono in corso gli interventi di spegnimento

I roghi hanno coinvolto purtroppo anche le linee elettriche. Per gli interventi di spegnimento degli incendi sono stati impiegati due elicotteri e un canadair che hanno assistito il lavoro a terra delle squadre di volontari del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Vizzini.

A questo gruppo si è aggiunto, a supporto del precedente, anche una squadra boschiva della provincia di Catania.

La situazione degli incendi nel palermitano

Sono stati abbastanza impegnativi gli interventi per lo spegnimento di alcuni incendi presenti nella provincia di Palermo. I territori interessati, già da ieri, riguardano le zone montuose dei comuni di Misilmeri e Belmonte Mezzagno.

Roghi anche nel territorio di Mezzojuso.

A Misilmeri, in contrada Stoppa, è stato necessario l'intervento aereo di un canadair, proprio per l’importanza del fronte del fuoco e per l’altezza delle fiamme che si sono sviluppate in poche ore su tutto il promontorio di questa zona del palermitano, mettendo a rischio anche il passaggio a terra dei veicoli e dei mezzi di soccorso.

Altri incendi nei pressi del comune di Belmonte Mezzagno, in zona Carcarisi. Il caldo torrido ha innescato un intenso incendio tra le sterpaglie e la vegetazione già a partire dall’altro ieri. Attualmente tutte le squadre anti incendio sono impegnate in diverse zone della Sicilia per contenere le diverse lingue di fuoco ancora presenti.