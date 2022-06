Il cantante Cristiano De André ha recentemente rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Tra i vari argomenti trattati dal cantautore c'è stato anche il capitolo legato alla figlia Francesca De André, la quale nelle scorse settimane ha raccontato di essere stata vittima di violenze domestiche da parte del suo ex compagno.

L'accaduto

Lo scorso 1° maggio, Francesca De André aveva spiegato ai suoi follower di essersi allontanata da social per qualche tempo in quanto era stata vittima di un'aggressione e che successivamente avrebbe rivelato ulteriori dettaglio.

Alcune settimane dopo, prima in un'intervista rilasciata al settimanale Chi e poi intervenendo come ospite a I Fatti Vostri, la 32enne ha raccontato di aver subito per due anni violenze fisiche e psicologiche da parte del suo ex. La giovane donna aveva spiegato: "Ho toccato il fondo (...) Sono stata fra la vita e la morte", invitando anche tutte le donne vittime di violenza a sporgere subito denuncia.

La giovane De Andrè aveva anche precisato che la sua non è voglia di pubblicità, ma invece di avere la volontà di aiutare le donne a non vivere l'incubo che ha avuto lei in questi due anni.

Il commento del padre Cristiano De Andrè

Fra i vari argomenti affrontati Cristiano De André ha confidato che non è mai stato facile portare un cognome così ingombrante: "Per fortuna i miei figli hanno scelto altri campi lavorativi che non sono la musica e questo indubbiamente li ha agevolati.

Comunque portare il cognome De Andrè è una bella responsabilità e non sempre è facile".

A proposito delle ultime vicende che hanno visto protagonista la figlia 32enne Francesca, ha dichiarato: "È un momento difficile per Francesca, lo è sempre stato. Mi auguro che riesca a capire un po’di cose e a mettere la testa a posto. Purtroppo viviamo in una società dove oggi si può avere successo raccontando il peggio di sé stessi.

E questo forse è il punto più basso che abbiamo raggiunto".

Come sta oggi Francesca?

Francesca De André dopo essere stata ospite a "I Fatti Vostri" a fine maggio non ha più rilasciato alcuna intervista sull'episodio di cronaca che l'ha coinvolta. La ragazza aveva spiegato di non riuscire ad avere più fiducia nel prossimo e che non è facile voltare pagina dopo ciò che è accaduto.

Al tempo stesso la 32enne aveva aggiunto di sentire di aver messo fine a un incubo che viveva da due anni, sporgendo denuncia contro l'ex fidanzato.