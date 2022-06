Continua l'avventura dei naufraghi sull'Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi insieme a Vladimir Luxuria e Nicola Savino, in onda ogni lunedì fino al 27 giugno. Questa edizione passerà alla storia come la più lunga da quando il survivor game va in onda, e i naufraghi sono costantemente sottoposti a fame e condizioni igienico-sanitarie non delle migliori. Naturalmente, a causa di questi problemi, i concorrenti rischiano di stare male e, nell'edizione in corso, più di un naufrago è stato costretto ad abbandonare.

Questa volta, ad essere trasportato in infermeria per controlli medici è stato Nicolas Vaporidis.

Nicolas sottoposto a controlli medici

Con quasi 90 giorni di permanenza sull'Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis è certamente uno dei naufraghi di punta di questa edizione. Il suo carisma, la sua voglia di darsi da fare e il suo essere quasi un naufrago esemplare, lo ha portato ad essere addirittura eletto il primo finalista di questa edizione. Tuttavia, per Vaporidis le cose potrebbero presto cambiare, tanto da mettere anche a rischio la sua permanenza in Honduras. Qualche giorno fa, attraverso un comunicato, lo spirito dell'Isola ha annunciato che Nicolas Vaporidis ha abbandonato momentaneamente la spiaggia per un controllo medico.

Dopo questo annuncio, è seguito un video dell'attore visibilmente provato che cercava di salire sulla barca, aiutato e sorretto dall'amico Edoardo Tavassi, in quanto non riusciva a reggersi in piedi. Non si sa ancora se Vaporidis rientrerà o meno in gioco.

Infortunio anche per Mercedesz Henger

Sull'Isola dei Famosi, oltre a Nicolas Vaporidis, anche un'altra naufraga in queste ore ha subito un infortunio.

Si tratta di Mercedesz Henger la quale, mentre era intenta a fare un'escursione con gli altri naufraghi, è inciampata e, per evitare la caduta, ha posizionato la mano su un corallo, riportando quindi un taglio sulla mano. In confessionale, dopo essere stata medicata, Mercedesz ha detto: "Edoardo non mi ha neanche aiutata. In realtà sono caduta su un corallo, aprendomi la mano e nessuno si è interessato a me, io non mi sarei mai comportata in questo modo.

"La naufraga ha continuato il suo sfogo dicendo che anche Edoardo, una volta che lei è rientrata in spiaggia, si è solamente interessato al volo e pertanto ci è anche rimasta male. Ricordiamo che Nick e Mercedesz sono in nomination e proprio quest'ultima potrebbe rischiare appunto di essere l'eliminata della prossima puntata di lunedì 20 giugno.