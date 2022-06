Durante la presentazione del film biografico "Elvis" nel South Brisbane in Australia, alcuni fan hanno notato un leggero tremore della mano destra di Tom Hanks. L'attore, presente in qualità di protagonista del film diretto da Baz Luhrmann, durante l'evento - svoltosi nella cittadina australiana in cui sono state girate alcune scene del film - ha parlato dinnanzi al pubblico.

Alcuni fan hanno manifestato, notando fin un tremore alla mano che si ripeteva come tic, una certa preoccupazione verso lo stato di salute dell'artista.

Cosa è accaduto prima della messa in onda del film

Qualche istante prima che andasse in onda il film - alla prima esclusiva che si è svolta nel South Brisbane - Tom Hanks è salito sul palco per parlare ai presenti. L'attore ha raccontato di quanto sia stato emozionante girare un film biografico di rilievo; ha raccontato sketch divertenti sulle scene realizzate durante l'intera fase di registrazione e ha cercato di intrattenere al meglio il pubblico. Ciò nonostante, però, non è riuscito a togliere l'attenzione da quel tremolio della mano destra. Il filmato è stato diffuso in via esclusiva dalla Daily Mail che ha messo in evidenza il tentativo di ridurre lo spasmo, da parte dell'attore, stringendo il microfono con ambedue le mani.

Il discorso è durato pochi minuti, durante i quali nessuno ha potuto mettere in discussione la sua professionalità. Nonostante l'attore fosse infastidito dal tremolio, infatti, ha parlato in modo spigliato. Ha più volte cercato di spostare l'attenzione del suo disturbo tenendo la mano in tasca. Le fotografie dell'accaduto hanno iniziato a circolare sul web, destando curiosità e preoccupazione per i fan.

Ipotesi diffuse nei social sullo stato di salute di Tom Hanks

I media avevano già discusso, in occasione del festival di Cannes, sulle ragioni del dimagrimento di Tom Hank. Sui social media è stato ipotizzato che lo spasmo possa dipendere dal diabete, patologia che gli è stata diagnosticata da molti anni. Altri, invece secondo quando riportato dal settimanale Hola, hanno ipotizzato che il disturbo possa essere una conseguenza del Coronavirus che, secondo la testimonianza dello stesso attore, aveva contratto in Australia nel periodo di registrazione (nel marzo 2020) di "Elvis".

In realtà quelle dei social, al momento, sono solo delle illazioni che non hanno ancora trovato riscontro. Infatti l'attore non si è ancora pronunciato in pubblico in merito alle ragioni del suo tremore.

L'accesa discussione dell'attore con i suoi fan dopo la polemica dei giorni scorsi

Sono stati giorni stressanti per Tom Hanks. L'attore, dopo le insistenti domande sul suo stato di salute, ha deciso di staccare qualche ora andando al ristorante con sua moglie.

All'uscita dal pranzo però, ad attenderlo, c'era un gruppo di fan che, anche se involontariamente, ha spintonato sua moglie. L'attore ha invitato con fermezza i fan a mantenere le distanze.