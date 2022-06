Un rinnovo della patente da record: Candida Uderzo potrà tranquillamente continuare a guidare fino al 2024, quando compirà 102 anni. Infatti l’arzilla nonnina, residente a Sarcedo in provincia di Vicenza, lo scorso maggio si è recata in autoscuola per ottenere l’ennensima proroga per il documento di guida, subito dopo aver festeggiato un compleanno decisamente importante, quello per un secolo di vita. Chi ha esaminato la centenaria non ha avuto dubbi: l’anziana non ha problemi di vista, ragiona e sa guidare bene. Così la signora ha ottenuto il rinnovo della patente per altri due anni.

La centenaria che ha rinnovato la patente non ha mai sofferto di particolari problemi di salute

Candida ha un figlio, Gianni Salin, è nonna di Carlo e Stefania e anche bisnonna di Adele, Daria, Gioele, Ines e Nicolò. Intervistata dal Corriere della Sera, la centenaria con la patente si dice fortunata a non aver mai sofferto di problemi di salute, a parte qualche acciacco all’udito, tanto che si è recata in ospedale una sola volta a causa di un’ernia. Quindi la nonnina non ha problemi a utilizzare la sua automobile e anche una bicicletta, soprattutto per andare a trovare la sorella. Tuttavia l’anziana non rinuncia alle caminate a piedi: ogni domenica alle 6 di mattina esce di casa per una lunga passeggiata insieme agli amici o anche da sola.

“Mi piace molto marciare”, racconta con entusiasmo, aggiungendo di non avere nessuna intenzione di smettere: la passione per la marcia è nata quando aveva poco più di 50 anni. Infatti, quando 52enne è rimasta vedova dell’amato marito Vittorio, deceduto a soli 54 anni, ha iniziato a praticare questa attività fisica con le amiche per passare il tempo in loro compagnia, tra risate e chiacchiere.

Secondo l’anziana lo sport l’ha aiutata, tanto che – una volta andata in pensione – si è iscritta al gruppo podistico Laverda e ha incominciato a fare le sue escursioni domenicali.

La signora di 100 anni con la patente non ha mai amato rimanere chiusa in casa

La signora Candida, classe 1922, dimostra almeno vent’anni di meno: ma qual è il suo segreto?

All’inviata del Corriere della Sera ha raccontato di mangiare di tutto e soprattutto di amare la vita. “Sono arrivata fin qui senza disturbare nessuno”, dice di sé, aggiungendo di aver sempre amato le passeggiate in montagna o quelle nei boschi, alla ricerca di funghi. Oltre all’attività fisica, la centenaria non ha trascurato la socializzazione con altre persone, con cui potersi scambiare opinioni. “Non sono una che è sempre rimasta in casa”, spiega l’anziana. Wilama Abriani, presidente del gruppo podistico Laverda definisce Candida come una forza della natura, che non si è mai fermata da quando, ormai 50 anni fa, ha cominciato a marciare.

Il figlio della centenaria è rimasto incredulo alla notizia del rinnovo della patente

“Non prendo pastiglie o altre medicine”, chiarisce Candida: unica eccezione sono quelle per dormire, che è costretta a utilizzare quando non riesce ad addormentarsi. Anche il figlio Gianni conferma che l’anziana fisicamente sta benissimo, tanto che legge abitualmente il giornale senza occhiali. Tuttavia non nasconde di essere rimasto incredulo alla notizia del rinnovo della patente alla madre. Infatti pensava che gliela togliessero, come spesso accade, se non altro perché alla sua età un malore potrebbe sempre capitare: invece la donna, grazie alla sua salute di ferro, ha superato tutti gli accertamenti. “Le abbiano solo chiesto di rimanere nei paraggi”, ha spiegato il figlio. Probabilmente, per maggiore tranquillità, la famiglia doterà la sua auto di un Gps, anche se la centenaria di solito dice a tutti dove va, prima di uscire con la sua vettura.