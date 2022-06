A Vittoria, in provincia di Ragusa, quasi tre anni fa, l'11 luglio del 2019, due cuginetti 11enni, Alessio e Simone D'Antonio, furono travolti e uccisi da un Suv guidato a folle velocità da Rosario Greco, figlio di un boss, Emanuele Greco. Arrestato e condannato, l'uomo da qualche giorno è ai domiciliari. Insorgono le famiglie delle giovani vittime: "Siamo distrutti, ma che giustizia è questa? È uno schifo. Si chiama 'ingiustizia', non giustizia", hanno detto all'agenzia Agi.

Vittoria, l'iter giudiziario dopo il duplice omicidio

La sera dell'11 luglio del 2019 a Vittoria faceva molto caldo.

Non erano neanche le 21 e gli inseparabili cuginetti Alessio e Simone stavano giocando seduti sullo scalino della porta di casa che affaccia sulla strettoia di via IV Aprile, tra via Gaeta e via Ancona. Il Suv guidato da Greco, che sotto effetto di alcol e cocaina sopraggiunse a tutta velocità, li travolse mutilando orrendamente i loro corpi. Affacciati al balcone, i genitori assistettero al duplice omicidio dei loro bambini.

Alessio morì sul colpo. Simone, dopo due giorni di agonia. La notizia della sua morte arrivò proprio mentre si stavano celebrando i funerali del cuginetto, compagno di giochi, di vita e purtroppo di morte. Alessio era nato il 29 maggio, Simone appena quattro giorni dopo, il 3 giugno: oggi sarebbero stati due 14enni.

Invece i genitori hanno dovuto celebrare la messa in loro suffragio. A bordo dell'auto pirata c'erano altri tre passeggeri, tra cui un altro figlio di boss, Angelo Ventura, che fuggirono. Greco fu arrestato dopo poco. Accusato di duplice omicidio stradale aggravato dall'alterazione psicofisica dovuta all'utilizzo di sostanze alcoliche e stupefacenti, è stato condannato in primo e secondo grado con il rito abbreviato, a nove anni di reclusione.

L'accusa ne aveva chiesti dieci.

A marzo, però, la Cassazione ha annullato la sentenza rilevando un 'vizio di motivazione' nel rigetto della perizia psichiatrica richiesto dalla difesa. Risultato: dal 1° giugno, Greco è uscito dal carcere ed è stato posto ai domiciliari a Vittoria dove risiede, non lontano dall'abitazione delle sue vittime.

Questioni tecniche, cavilli giuridici hanno permesso all'imputato di stare a casa in attesa di un nuovo processo, ma il senso di tutto questo sfugge ai familiari delle vittime.

Le tre persone che si trovavano in macchina con Rosario Greco, invece, sono a piede libero, nonostante al momento dell’incidente se ne fossero andate senza prestare alcun soccorso. Subito dopo la strage, il caso divenne politico, oltre che mediatico. Vittoria fu meta di ripetute visite da parte dei principali ministri del primo governo Conte, Luigi Di Maio, Alfonso Bonafede, Matteo Salvini.

Vittoria, i genitori: 'Solo noi abbiamo l’ergastolo'

"Solo noi, noi genitori, abbiamo l’ergastolo": l'amarezza e lo sdegno dei genitori di Alessio e Simone sono totali.

"Rosario Greco ha massacrato due bambini, non potrò mai dimenticare quella scena, mai visto così tanto sangue. Non sapevo nemmeno dov’erano le gambette di mio nipote. Vogliamo l’ergastolo", aveva detto la mamma di Simone a tragedia appena avvenuta. Da allora le famiglie, costrette a convivere con un dolore insopportabile, hanno riposto fiducia nella giustizia, ma ora si sentono raggirate dallo Stato. "Festeggiamo il compleanno dei nostri figli col tradimento dello Stato, mentre noi scontiamo il nostro ergastolo a vita, chi li ha uccisi lascia il carcere", hanno detto.

"Siamo molto amareggiati. Lo Stato ci ha traditi per la terza volta. Prima con una sentenza di condanna che abbiamo ritenuto troppo lieve.

Poi, qualche mese fa, con l'annullamento in Cassazione del processo, che ora dovrà essere rifatto. Ora la notizia della scarcerazione dell'uomo che ha ucciso mio figlio. Ancora una volta la giustizia sembra farsi beffe del nostro dolore", ha detto Alessandro D'Antonio, papà del piccolo Alessio. "È incredibile. Siamo senza parole - hanno anche commentano i familiari - Ci siamo affidati alla giustizia, non possiamo pensare che a meno di tre anni dalla strage che ci tolse i nostri figli, oggi questo delinquente sia fuori dalla galera. Non ci possiamo pensare. È questa la giustizia che lo Stato italiano riconosce a noi genitori? Tre anni di carcere per aver trucidato due bambini? Chiediamo una mobilitazione civile, chiediamo ai giudici di non negarci quella giustizia in cui credevamo, altrimenti, solo la nostra condanna sarà a vita".

Appena tre mesi dopo la strage, Alessandro D'Antonio, il padre di Alessio, aveva messo le cose in chiaro: "Nelle nostre case sono venute decine di avvocati promettendo risarcimenti che nemmeno si possono pronunciare. Li abbiamo cacciati tutti. Non possiamo riavere i nostri figli, ma pretendiamo giustizia. Nessuno di noi ha mai pensato di speculare sui nostri bambini".