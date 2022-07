Una donna a Foggia è stata immortalata in un video mentre abbandonava il suo cane, lasciandolo legato a un palo. Il video, realizzato da un passante che ha assistito alla scena, è stato pubblicato dall'Enpa sui social e ancora una volta mette in risalto la crudeltà umana nei confronti dei loro amici a quattro zampe.

Il fatto di cronaca è avvenuto di fronte alle proteste del figlio che ha assistito alla scena del cane abbandonato, lasciandosi andare a un pianto disperato.

Donna abbandona il suo cane al palo e se ne va

Il video della donna che ha abbandonato il suo cane legandolo a un palo è stato realizzato da un passante, che in quel momento si è trovato ad assistere alla scena in tempo reale, ed ha scelto di riprendere tutto per poi consegnare il materiale nelle mani delle forze dell'ordine.

L'episodio è avvenuto a Foggia: la donna dopo il filmato è stata individuata e denunciata.

Le immagini hanno fatto il giro del web e dei social, scatenando la reazione indignata di coloro che si chiedono come sia possibile ancora oggi di pensare di abbandonare il proprio animale domestico.

Il figlio piange per l'abbandono del cane

Nelle immagini si vede la donna che, insieme al figlio di pochi anni, fa una passeggiata in una stradina: con loro anche il loro amico a quattro zampe, ignaro di quello che gli sarebbe successo pochi minuti dopo.

La donna, infatti, a un certo punto lega il cane a un palo. Dopo averlo legato prende suo figlio con l'intento di allontanarsi e si dilegua dopo aver abbandonato l'animale.

Immediata la reazione del bambino che, nel momento in cui si è reso conto di quello che stava accadendo e del gesto crudele di sua mamma, ha cominciato a piangere disperato.

Le sue proteste, però, non sono riuscite a far cambiare idea alla sua mamma: la donna infatti, dopo aver preso per mano suo figlio, lo convince ad allontanarsi, abbandonando definitivamente il cane che nel frattempo era legato al palo.

La donna di Foggia che ha abbandonato il cane è stata denunciata

Una vicenda che è stata denunciata dall'Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali), la quale ha condiviso il video in questione sui propri profili social.

Foggia, donna abbandona il cane a un palo tra i pianti del figlio. La Polizia Municipale ha individuato la donna e l’ha denunciata. Enpa sarà parte civile. Il cane, recuperato, è al sicuro. pic.twitter.com/TqG6Qc7fhT — Enpa Onlus (@enpaonlus) July 8, 2022

Il cane attualmente è al sicuro, così come ha fatto sapere, l'Enpa dando informazioni a tutti coloro che si sono detti preoccupati in primis per le sorti dell'animale.

Un fenomeno che, purtroppo, si verifica sempre più spesso durante il periodo estivo. Solo qualche settimana fa, un altro episodio simile si era verificato in provincia di Napoli.

Anche in questo caso una donna è stata beccata mentre abbandonava il suo cane dopo averlo legato a un palo.