Mercoledì 13 luglio verrà eseguita una seconda autopsia sul corpo del piccolo Andrea Mirabile, il bimbo di 6 anni morto per una presunta intossicazione alimentare durante una vacanza in un resort di Sharm El Sheikh, in Egitto. Intanto migliorano le condizioni di Antonio, il papà del piccolo ricoverato a Palermo: già nelle prossime ore potrebbe essere dimesso, La procura di Sharm el Sheikh, nei giorni scorsi, ha fatto sapere di aver istituito una commissione per condurre delle indagini sul resort e chiarire il caso di cronaca.

Nuova autopsia sul corpo di Andrea

Andrea è deceduto sabato 2 luglio mentre si trovava, con la mamma e il papà, al Sultan Gardens Resort di Sharm. Le autorità egiziane, prima di dare il nulla osta al ritorno in Italia della salma, hanno effettuato un'autopsia. I risultati, però, arriveranno solo tra diverse settimane e i genitori del bimbo, attraverso gli avvocati dello studio legale internazionale Giambrone & Partners, ha presentato un esposto. Così, per la giornata di mercoledì 13 luglio, la procura di Palermo ha disposto un nuovo esame necroscopico. Alla dissezione parteciperanno un medico legale e un medico esperto infettivologo (entrambi nominati dai legali della famiglia).

Si sospetta che il bambino sia deceduto in seguito a un'intossicazione alimentare.

Andrea non è stato l'unico a stare male durante il soggiorno a Sharm. La mamma Rosalia, 35enne incinta al quarto mese, ha avuto bisogno di cure ospedaliere; papà Antonio, dopo esser stato portato in terapia intensiva, si trova tutt'ora ricoverato al Policlinico di Palermo. Secondo gli ultimi bollettini sanitari emanati dal reparto di Medicina Interna, le condizioni dell'uomo, pur rimanendo serie, sono in miglioramento e potrebbe essere prossimo alle dimissioni.

“Un riscontro più chiaro - hanno precisato i sanitari - lo avremo nei prossimi giorni quando avremo la possibilità di valutare gli effetti delle terapie”.

Le indagini sulla morte di Andrea

In attesa degli esiti dell'autopsia, continuano le indagini, coordinate dal pm Bruno Brucoli, volte a ricostruire i giorni immediatamente precedenti alla morte del piccolo e ad accertare quanto dichiarato sul referto rilasciato dallo "Sharm El Sheikh International Hospital".

Lo zio paterno del bimbo, in costante collegamento con la sorella, ha dichiarato che Andrea è morto "nel giro di 36 ore" dalla comparsa dei primi sintomi, vomito e diarrea. I medici in Egitto invece, nella loro relazione, hanno spiegato che la signora Mirabile avrebbe riferito al personale sanitario che sia lei, che il figlio e il marito, avevano iniziato a stare male già martedì 28 giugno (ossia al secondo giorno di vacanza, ndr) e quindi tre giorni prima della visita della guardia medica del resort. La ricostruzione dei sanitari è stata smentita in maniera decisa dalla famiglia. L'avvocato Giambrone, in proposito, teme che le autorità locali, nella loro esposizione, vogliano alleggerire la posizione dei medici egiziani facendo ricadere eventuali responsabilità sui genitori. "Per questo - ha aggiunto - ho chiesto alla direzione del Sultan di consegnarci le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza dei ristoranti".