Su Instagram c'è stato un malinteso tra Manuel Bortuzzo e la ragazza che gestisce la pagina VenetoAccessibility. Nello specifico, Chiara aveva domandato all'ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 perché a differenza di altri ragazzi disabili avesse avuto la possibilità di seguire il concerto di Ultimo da una posizione privilegiata. Anziché rispondere al quesito, però, il nuotatore aveva deciso di bloccare la pagina senza alcuna spiegazione. Dopo il polverone mediatico, c'è stato un chiarimento tra i due e la situazione è stata risolta nel migliore dei modi.

L’episodio al centro delle polemiche

Tramite la pagina VenetoAccessibility, una ragazza di nome Chiara ha cercato di mettersi in contatto con Manuel Bortuzzo, domandandosi perché tutti i disabili ai concerti vengono posizionati in un’area lontano dal palco mentre l’ex gieffino ha seguito il concerto di Ultimo da una posizione privilegiata. Nel momento in cui la giovane ha cercato di contattare lo sportivo, si è resa conto di essere stata bloccata su Instagram.

Lo sfogo della ragazza

Dopo essere venuta a conoscenza del gesto dell’ex gieffino, Chiara ha dato adito ad uno sfogo: “Eh già, bravo Manuel Bortuzzo che sei vip e puoi vederti Ultimo da sotto il palco”. A quel punto la ragazza si è domandata dove fossero stati “esiliati” tutti gli altri ragazzi in carrozzina presenti al concerto.

Non contenta, la giovane ha rincarato la dose chiedendosi perché per Manuel non vale la regola delle vie di fuga. Infine, la diretta interessata ha rivelato di esserci rimasta male per il gesto di Bortuzzo: “Grazie per avermi bloccato. Bella figura di m…, coda di paglia?”

Ai follower che hanno domandato cose fosse realmente accaduto, Chiara ha precisato che le persone disabili ai concerti vengono poste in un angolo lontano dal palco per motivi di sicurezza.

Nel caso riguardante l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, però, avrebbe ottenuto una posizione privilegiata per vedere il suo beniamino da vicino: “Ho fatto presente la cosa, ma invece di avere un po’ di empatia per le persone come lui mi ha bloccato. C’è ancora chi lo difende, poverino”.

Il chiarimento

In seguito allo sfogo di VenetoAccessibility, sui social è nata una diatriba: da un lato c'è chi ha spezzato una lancia a favore di Manuel Bortuzzo mentre dall'altra c'è chi ha sparato a zero sullo sportivo.

Chiara, dopo aver appreso degli attacchi a Bortuzzo, ha fatto chiarezza: "Non pensavo che potesse diventare una news virale". Successivamente la diretta interessata ha confidato di aver chiarito con l'ex gieffino: "Manuel mi ha contattata e ha bloccato erroneamente la mia pagina senza leggere il motivo del post". Infine, la giovane ha fatto sapere che Manuel Bortuzzo si è immediatamente attivato per migliorare la situazione dei ragazzi disabili durante i concerti.