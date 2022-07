In provincia di Ferrara un uomo è stato rinvenuto senza vita all'interno della sua abitazione dopo una settimana dalla sua morte. L'allarme è stato lanciato dai vicini insospettiti dalla moltitudine di insetti che svolazzavano attorno alla porta di casa, in quanto attratti dal cattivo odore che proveniva dall'interno, e dal fatto che non vedevano uscire da svariati giorni l'uomo. Sono ancora ignote le cause del decesso.

Uomo trovato morto in casa in provincia di Ferrara

La vicenda di cronaca arriva dalla provincia di Ferrara, precisamente da Mezzogoro, una piccola frazione di Codigoro, dove un uomo Walter Zaghi, ex imbianchino, è stato ritrovato esanime sul letto della sua abitazione dopo diversi giorni dal suo decesso.

L'uomo viveva solo, in quanto non era sposato e non aveva figli. Il cadavere è stato rinvenuto domenica 24 luglio dopo che i vicini di casa hanno avvertito i carabinieri e i vigili del fuoco, dal momento che non incontravano l'ex imbianchino da diversi giorni e avevano anche notato delle mosche che ronzavano davanti al portone della sua abitazione, in quanto attratte dal cattivo odore che proveniva dall'interno. Difatti, essendo trascorsa circa una settimana dal tragico accaduto, il cadavere era in stato di decomposizione, viste anche le temperature particolarmente elevate che hanno investito l'Italia in queste ultime settimane.

Uomo deceduto nella sua abitazione nel ferrarese: corpo esamine ritrovato dopo una settimana

Per via delle condizioni fisiche dell'ex imbianchino di Mezzogoro, era in sovrappeso e faceva fatica a muoversi, le forze dell'ordine sono dovute ricorrere all'intervento di una aurogru per rimuovere il corpo senza vita dall'abitazione.

La morte di Walter Zaghi, oltre ai vicini di casa, ha lasciato attoniti tutti coloro che lo conoscevano. L'uomo era stimato e benvoluto da tutti per il suo carattere buono e riservato, sebbene non avesse frequentemente contatti con l'esterno a causa della sua mole particolarmente robusta, che gli causava difficoltà di movimento.

Ancora ignote le cause del decesso

Sono ancora da accertare le cause del decesso dell'ex imbianchino, sebbene si pensi che la morte dell'uomo sia dovuta a un malore che lo avrebbe colto improvvisamente senza consentirgli di allertare i soccorsi. Sarà l'esame autoptico, che verrà effettuato nei prossimi giorni, a stabilire con certezza ciò che ha causato la morte di Zaghi.