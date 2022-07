Una bambina di 9 anni è stata accoltellata a morte. Il delitto è avvenuto nel primo pomeriggio dello scorso 28 luglio nella cittadina di Boston, nella contea di Lincolnshire, nel Regno Unito. I colpevoli sono ancora sconosciuti, e l'omicidio ha sconvolto l'intera comunità. Mai prima d'ora nel territorio si era verificato un simile fatto di sangue. Dei passanti hanno allarmato i soccorsi, che sono giunti sul posto per tentare di salvare la bambina, ma per lei non c'era più nulla da fare.

Bimba accoltellata a morte: si indaga per omicidio

La polizia è intervenuta nel vicoletto in cui si è consumato il delitto intorno alle 18:20.

Le forze dell'ordine stanno al momento indagando per omicidio. La polizia del Lincolnshire ha riferito che al momento dell'arrivo degli agenti sul posto la bambina è stata trovata in una pozza di sangue, con multiple ferite da taglio sul corpo. La bimba è stata uccisa da individui la cui identità non è stata ancora resa nota.

Le testate locali però informano dell'arresto di due persone avvenuto la mattina del 29 luglio e a poca distanza dalla scena del crimine. Come ha informato la sovrintendente Kate Anderson della Lincolnshire Police, la tragedia sarebbe un caso isolato e il resto dei cittadini non dovrebbero correre alcun rischio. Sembra che il delitto sia avvenuto in ambito famigliare o attorno alla famiglia della bambina.

Riserbo sugli sviluppi del caso

Gli agenti di polizia hanno spiegato che la bambina di nove anni è morta a causa di quella che si ritiene essere una aggressione a coltellate. È stata avviata un'indagine per omicidio, l'area è stata delimitata ed esaminata. La polizia si è detta vicina ai genitori della vittima, e ha messo a disposizione degli agenti specializzati per supportare la famiglia della bambina.

Al momento non è stata resa nota l'identità della bimba morta, così come risulta esserci il massimo riserbo sugli sviluppi dell'indagine.

La dinamica dei fatti risulta essere ancora incerta. Le forze dell'ordine hanno invitato i cittadini a riferire eventuali informazioni nel caso in cui abbiano visto o sappiano qualcosa sul delitto. L'omicidio è avvenuto nei pressi della chiesa anglicana di Saint Botolph. L'area è stata transennata. Sul posto la scientifica che ha effettuato gli opportuni esami.