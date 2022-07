Rosalinda Cannavò sbotta sui social puntando il dito contro lo Stato per l'elevata pressione fiscale, che l'ha portata a pagare una cospicua somma di denaro in tasse.

L'ex protagonista del Grande Fratello Vip ha scelto di sfogarsi sul suo profilo Instagram e lo ha fatto ammettendo di sentirsi "strozzata" da tasse e fisco.

Il durissimo sfogo di Rosalinda Cannavò contro tasse e fisco in Italia

Nel dettaglio, Rosalinda Cannavò ha scelto di utilizzare la sua pagina ufficiale Instagram per condividere il durissimo sfogo contro la pressione fiscale in Italia.

Secondo l'attrice lo Stato non spingerebbe i giovani ad avere stimoli per crescere e quindi a pensare a un futuro stabile.

"Se sei disonesto ti premia" ha sbottato l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ha tirato in ballo anche il "reddito di cittadinanza".

"Finora ho pagato migliaia e migliaia di euro in tasse. Ho pagato e pago, e spesso mi sono ritrovata in difficoltà. Ma non ho nulla di cui vergognarmi" ha aggiunto ancora Rosalinda, che ha poi puntato duramente il dito contro lo Stato.

'Lo Stato dovrebbe vergognarsi', la furia di Rosalinda che sbotta sui social

"Dovrebbe vergognarsi questo Stato che permette un sistema fiscale scandaloso, quasi strozzino" ha sentenziato l'ex protagonista del reality show di Canale 5.

"Un fisco che riesce a toglierti oltre il 55% di ciò che incassi" ha aggiunto ancora Rosalinda, evidenziando come la metà di quello che guadagnerebbe andrebbe poi "consegnato" nelle mani dello Stato per il pagamento delle tasse annuali.

Insomma, un durissimo sfogo quello di Rosalinda Cannavò che, a distanza di qualche anno dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, si prepara a tornare sul piccolo schermo.

Il ritorno di Rosalinda Cannavò in tv dopo il Grande Fratello Vip

Dal prossimo settembre, infatti, Rosalinda sarà nel cast della nuova edizione di Tale e Quale Show, il varietà del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti.

Non è la prima volta che ex concorrenti del GF Vip si rimettono in gioco partecipando al programma della rete ammiraglia Rai.

In passato, ad esempio, era già successo con Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando, che avevano partecipato proprio nella stessa edizione del GF Vip di Rosalinda.

Tra i candidati in lizza per Tale e Quale Show 2022 era spuntato anche il nome delle tre sorelle Selassié, ma alla fine la trattativa non è andata in porto, dato che non saranno nel cast della prossima edizione prevista da settembre.

La storia d'amore tra Rosalinda e Andrea Zenga, nata al GF Vip

Questa nuova esperienza Rosalinda la condividerà tra gli altri con Gilles Rocca, Andrea Dianetti, Valeria Marini e Valentina Persia.

In attesa di rivederla all'opera sul piccolo schermo, Rosalinda continua a essere impegnatissima dal punto di vista sentimentale insieme ad Andrea Zenga.

La loro storia d'amore è nata proprio all'interno della casa più spiata d'Italia e da quel momento i due non si sono più separati. In diverse interviste non hanno nascosto che ad entrambi piacerebbe poter pensare a mettere su famiglia insieme anche se, per il momento, preferiscono ancora concentrarsi sul loro futuro professionale, prima di dedicarsi a possibili bebè.