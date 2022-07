Accade in Russia. Una donna di 33 anni ha deciso di vendere il figlio appena nato, di soli cinque giorni, per potersi pagare un'operazione al naso, fatta passare per necessaria alla respirazione.

Un intervento che per lei non poteva aspettare, anche a costo di separarsi dal neonato. Per trovare i soldi necessari all'intervento estetico, la donna ha ceduto il bambino a una coppia per 3.400 euro, una volta che è stata dimessa dall'ospedale nel quale ha partorito. Gli indagati sono stati tutti arrestati dalla polizia per traffico di esseri umani.

Vende il figlio per pagarsi un'operazione al naso: donna di 33 anni arrestata

Siamo a Kaspiysk, in Russia. Una cittadina apparentemente tranquilla, dove vive una donna di 33 anni che ha deciso di rifarsi il naso. Non ha però i soldi necessari per finanziare l'intervento chirurgico. Ha appena partorito e suo figlio ha cinque giorni.

Stando alle prime ricostruzioni, pare che la madre abbia deciso di vendere il piccolo a una coppia di genitori che hanno pagato 3.400 euro per portare a casa il neonato. La donna si sarebbe fatta aiutare dalla vicina di casa, complice di questo piano.

La donna avrebbe mentito alla coppia di genitori, dicendo loro di essere in difficili condizioni economiche e di non avere né un lavoro e tantomeno un posto dove vivere.

Come se non bastasse, avrebbe dovuto sottoporsi a una operazione al naso "per respirare meglio", omettendo invece che si trattava di un intervento estetico.

Il bimbo, venduto all'ignara coppia per un costo di 3.400 euro, è nato il 25 aprile 2022 al Caspian City Central Hospital. Cinque giorni dopo, la neomamma è stata dimessa e, all'istante, ha concluso il suo affare.

Il bambino venduto per 3.400 euro a una coppia di ignari genitori

Il piano della donna è andato a buon fine, almeno secondo i suoi primi calcoli. Dopo essere stata dimessa dall'ospedale dove ha dato alla luce suo figlio, ha incontrato i genitori disposti a comprarlo. La cifra? 3.400 euro, corrispondenti alla somma necessaria per finanziare la sua operazione al naso.

La madre, oltre ad incassare i soldi, ha firmato i documenti che attestavano la rinuncia al bambino. In un primo momento la coppia ha pagato 20mila rubli, per poi saldare il conto con i restanti 100mila rubli il 26 maggio.

Al momento sono stati tutti arrestati con l'accusa di traffico di esseri umani, ma il caso è ancora aperto. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, sarebbero ancora in atto le indagini volte a chiarire ogni dettaglio della faccenda che sta facendo clamore in Russia e non solo. Si dovranno infatti consolidare le prove di colpevolezza della madre e le relative circostanze di reato.