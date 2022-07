Continuano le ricerche di Adriano Pacifico, il cuoco 32enne scomparso in Francia mentre in sella alla sua vita affrontava il Cammino di Santiago. Il giovane, residente a Bastiglia, in provincia di Modena, è stato sentito per l'ultima volta al telefono, dalla madre, lunedì 11 luglio. Nei giorni scorsi, però, sarebbe stato ripreso in alcuni esercizi commerciali nei pressi di Tolone. Sembra anche che abbia soggiornato in un ostello. L'intera famiglia, nella speranza di riportare a casa al più presto Adriano, si è rivolta a "Chi l'ha visto?" e, in questi giorni, sta lanciando accorati appelli.

In particolare, la sorella maggiore Antonella, lo ha implorato "Chiedi aiuto". Il caso di cronaca è seguito anche dall'avvocato Barbara Iannuccelli dell’associazione Penelope.

Adriano avvistato in una stazione di servizio e in un panificio

Mamma Grazia Mansueto ha sentito, per l'ultima volta, il figlio Adriano lunedì 11 luglio. Il ragazzo - che l'ha chiamata con uno smartphone preso in prestito ad un altro giovane in viaggio come lui - le aveva spiegato di trovarsi a Tolone, nel sud della Francia, ma di essere intenzionato ad andarsene al più presto. Intanto, anche grazie all'interessamento della Farnesina, della trasmissione Rai "Chi l'ha visto?" e dell'associazione Penelope, in questi giorni, si stanno moltiplicando le segnalazioni (molte di queste ritenute attendibili) che collocherebbero il 32enne in Provenza, nel sud della Francia.

Come ha confermato l'avvocato Iannuccelli, Adriano è stato ripreso in frazione Sainte Anne, ad Évenos (a circa 10 minuti da Tolone) dall circuito di videosorveglianza di un market all'interno di una stazione di servizio. Poi, avrebbe mendicato nei pressi del distributore. Nei frame resi pubblici si vede in maniera piuttosto nitida il ragazzo con addosso la stessa canottiera gialla che indossa in altri suoi selfie.

Come hanno notare i suoi familiari, però, sembra non esserci traccia della sua inseparabile due ruote. Qualche giorno più tardi, lunedì 18 luglio, invece, il cuoco sarebbe stato notato in una Boulangerie, panificio, di Pont-de-l'Étoile, piccolo centro tra Aubagne e Roquevaire, vicino a Marsiglia.

Nelle scorse ore, infine, la madre ha riferito che il figlio, in compagnia di altri due ragazzi, nella notte di martedì 19 ha soggiornato presso l'ostello dei pellegrini a Saint Gilles.

Poi, si sarebbe rimesso in cammino alla volta di Montpellier.

L'appello della sorella di Adriano

Il 3 luglio scorso, Adriano, papà di due bambine, aveva lasciato Bastiglia deciso a percorrere, con la sua bicicletta, il Cammino di Santiago. Quel viaggio, che per lui aveva un significato profondo e particolare. era stato a lungo sognato ed organizzato. Tuttavia, solo pochi giorni dopo la partenza, come ha riferito mamma Grazia, il giovane, sembrava sconfortato ed in difficoltà economiche. Dopo una serie di piccoli prelievi Bancomat, infatti, il suo conto risulto vuoto.

Grazia, in queste ore, è partita per la Francia nel tentativo di rintracciarlo e di riportarlo a casa. La sorella maggiore, invece, gli ha lanciato un accorato appello.

La donna, facendo riferimento al malessere emerso durante l'ultimo contatto con i genitori, ha affermato: "Spero non ti sia accaduto niente di grave. In tanti di stanno cercando, ma tu non aver paura di chiedere aiuto". "Noi - ha concluso - siamo qui e ti stiamo aspettando.