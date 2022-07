Proseguono in Trentino le ricerche, attraverso l'utilizzo di droni ed elicotteri, dei dispersi dopo il crollo del ghiacciaio della Marmolada, avvenuto domenica 3 luglio, che ha provocato la morte di nove persone e il ferimento di altre otto.

Il bilancio delle vittime

"Le operazioni sono andate avanti tutto il giorno con i droni che hanno permesso il recupero di due salme. Le vittime accertate salgono dunque a 9, di cui 4 riconosciute e 5 non ancora identificate. Nulla è lasciato al caso, si sta facendo tutto il possibile per trovare i dispersi. Stiamo mettendo in campo tutte le forze possibili.

I feriti sono sette, di cui quattro in ospedale a Trento e tre negli ospedali veneti. Cinque sono ancora le persone reclamate dai familiari", sono queste le affermazioni fatte questo 6 luglio dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, facendo il punto a Canazei sulle operazioni in corso sulla Marmolada.

Intanto il sindaco di Canazei Giovanni Bernard fa sapere di aver ordinato la chiusura totale del massiccio montuoso mentre la Procura di Trento ha aperto un fascicolo per disastro colposo contro ignoti. "Evento imprevedibile", riferisce il Procuratore di Trento Sandro Raimondi.

La dinamica dell'evento

Nel pomeriggio di domenica 3 luglio il distacco di un seracco di ghiaccio lungo 200 metri, alto 60 metri e profondo 80 metri nel tratto di Punta Rocca a un'altezza di 3300 metri ha colpito diverse cordate di escursionisti alla velocità di 300 km/h, provocando nove morti, otto feriti e tre dispersi accertati.

In questi giorni non sono mancate le riflessioni sugli effetti del cambiamento climatico, anche in relazione al riscaldamento globale che inevitabilmente si ripercuote sui ghiacciai. Al momento del disastro pare si sia registrata nella zona una temperatura di 10,3 C°.

Il maltempo che ha colpito la zona in questi giorni inoltre ha provocato ulteriori difficoltà nella gestione dei soccorsi rendendo necessario l'utilizzo di interferometro e radio doppler nell'ottica di prevenzione di ulteriori crolli.

Draghi si è recato a Canazei

Il presidente del Consiglio Mario Draghi nella giornata di lunedì si è recato a Canazei per esprimere la propria vicinanza e il proprio cordoglio ai parenti delle vittime ai soccorsi impegnati in queste ore difficili.

"Dobbiamo intervenire affinché tragedie del genere non si verifichino più", queste le parole del premier al termine dell'incontro, alla presenza delle autorità locali e dei vertici dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile. Presente all'incontro era anche il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che ha espresso i propri ringraziamenti per il lavoro dei soccorritori impegnati in questi giorni.