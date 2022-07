Arriva al processo un caso di cronaca nera che due anni fa aveva creato molto scalpore in Inghilterra: comparirà davanti al giudice M.H., il tassista che nell'agosto del 2020 aveva investito e ucciso un bambino di sette anni.

Il bambino era stato lasciato da solo a casa dalla mamma: ha aperto la porta riuscendo a uscire, per essere però investito da un taxi mentre attraversava la strada. Il bimbo non ce l'ha fatta.

L'episodio era accaduto in Manchester Road, a Bradford (Regno Unito). Il responsabile della morte del bambino, considerato uno scolaro "felice e divertente", è un uomo di 31 anni, M.

H., residente a Carlisle Terrace.

Il bimbo era stato lasciato solo a casa da sua madre, la signora Wendy (33 anni), perché la donna era andata a trovare il suo compagno. A investire il bambino, una volta uscito dalla sua residenza, è stato un taxi di colore nero Toyota Auris Estate. Come riferisce lo Yorkshire Live, l'uomo alla guida è accusato, precisamente, di aver cagionato la morte del minore per guida senza assicurazione. Il 31enne è stato incarcerato, per poi essere rilasciato in seguito al pagamento della cauzione. Il ragazzo dovrebbe comparire il prossimo 9 settembre dinanzi alla corte di Bradford.

Madre in carcere per negligenza

Lo scorso agosto, la madre della vittima, Wendy, è stata incarcerata per negligenza e altri reati non meglio specificati dalle fonti.

I giudici hanno appreso che il giorno della morte, il bambino stesse giocando con un cellulare lasciatogli dalla stessa mamma per farlo distrarre mentre era via. Poco dopo l'uscita della donna, però, il figlio è fuggito, venendo investito dal taxi.

Quando le forze dell'ordine sono giunte sul luogo dell'incidente, hanno trovato il cellulare ancora in mano al bambino.

In seguito, la donna è stata rintracciata: si trovava ancora a casa del suo compagno, a quel punto è stata portata in ospedale per il riconoscimento della salma, come da rito in questi casi.

Il ricordo dei conoscenti

Un'insegnante del bimbo, la signora Louise Norris Green, ha ricordato il suo alunno con queste dichiarazioni riportate dal Mirror: "Era un bambino così adorabile, divertente e felice ed è stato un vero piacere insegnargli".

Il signor Thireen Ahmed, un conoscente, ha detto: "Sarai per sempre nei nostri pensieri, nelle nostre preghiere e in un posto molto speciale nei nostri cuori con i tuoi grandi capelli, le maniere impeccabili e, naturalmente, il sorriso luminoso sul tuo viso".

Daniel King, un altro conoscente della famiglia, invece ha riferito: "L'ho incontrato un paio di volte, era un bambino timido ma adorabile. Sono rimasto scioccato nel sentire che era stato lui a morire".