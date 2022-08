Torna a far parlare le Cronache il caso della scomparsa di Angela Celentano. In questi giorni è arrivata una segnalazione dal Sud America che, a distanza di 26 anni riaccende la speranza nei familiari.

Papà Catello, in attesa dei necessari accertamenti, ha spiegato: "C'è una ragazza che le assomiglia". Angela, scomparsa all'età di 3 anni durante una gita sul Monte Faito (in provincia di Napoli) oggi sarebbe una giovane donna di quasi 30 anni.

Angela Celentano, la pista del Sud America

Catello Celentano, papà di Angela, in un'intervista ha spiegato che una nuova e importante segnalazione è arrivata dal Sud America.

"C'è una ragazza - ha sottolineato - che assomiglia a nostra figlia. Prima di procedere con il test del Dna stiamo verificando una serie di elementi". La giovane, da quanto si apprende, assomiglierebbe molto per i tratti del viso alla bimba scomparsa sul Monte Faito. "Questa ragazza - ha aggiunto - sembrerebbe compatibile per via di una serie di dettagli".

Proprio poche settimane fa, il 10 agosto, in occasione del 26° anniversario della scomparsa, la famiglia Celentano ha diffuso una foto di come potrebbe essere oggi Angela. L'age progression del volto - ottenuto elaborando i tratti somatici di Catello, della moglie Maria e delle loro altre due figlie Rosa e Noemi - è stato realizzato dall'associazione Missing Angels Org, avente sede in Florida (Usa) mediante un avanzato e speciale software.

La foto aggiornata di Angela Celentano è stata condivisa non solo sui principali social network, ma è stata inviata anche ai database, anche internazionali, dedicati alle persone scomparse.

La scomparsa di Angela Celentano

Angela Celentano scomparve all'età di tre anni durante una gita sul Monte Faito. Quel giorno, sulla vetta dei monti Lattari non c'erano solo i genitori e le sorelline della piccola, ma anche una quarantina di persone appartenenti alla comunità Evangelica di Vico Equense (Napoli).

"Mia figlia - ha ricordato Catello - camminava dietro di me, mi son girato ed era sparita". Le ricerche, subito attivate, non portarono a nulla. In tutto questo tempo, sono arrivate tantissime segnalazioni, ma come spesso capita in questi casi, alcune di queste si sono rivelate assolutamente infondate e false.

Il papà di Angela è convinto che la piccola sia stata "scelta a caso".

"L'idea che ho oggi - ha spiegato - e la stessa che avevo 26 anni fa. Penso che si tratti di una 'questione illegale'. Così come credo che, se al posto di Angela ci fosse stata un bambino o un'altra bambina, per i presunti rapitori non sarebbe cambiato nulla". La famiglia Celentano - che in questi anni non ha mai smesso di cercare la ragazza - ritiene che Angela non si trovi in Italia, ma all'estero.