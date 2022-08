In Garfagnana un'escursionista di 28 anni è deceduta dopo essere caduta mentre percorreva un sentiero sulla cima del monte Macina. Nonostante la tempestività dei soccorsi allertati dal fidanzato della 28enne, per lei non c'è stato niente da fare, in quanto era già morta.

In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente, sebbene si pensi che la giovane sia caduta a causa dell'instabilità del terreno dovuta alle forti piogge che avevano colpito la zona nei giorni precedenti all'accaduto. La salma è stata recuperata dall'elisoccorso.

Incidente in Garfagnana, escursionista fiorentina precipita dalla cima del monte Macina e muore

Quella che doveva essere un'escursione si è trasformata in tragedia. Il fatto di cronaca è accaduto nella mattinata di lunedì 22 agosto sull'alta valle del Serchio, meglio conosciuta come Garfagnana, la nota area montana della provincia di Lucca, compresa fra le Alpi Apuane e la catena dell'Appennino tosco-emiliano, ed è costato la vita ad una ragazza di 28 anni. La giovane escursionista, Rebecca Aretini, residente a Mercatale Val di Pesa, in provincia di Firenze, stava percorrendo un sentiero in compagnia del suo fidanzato quando è improvvisamente precipitata dalla cima del monte Macina, nel lucchese, perdendo la vita.

Escursionista morta in Garfagnana, la dinamica dell'incidente e i soccorsi

In base a quanto emerso da una prima ricostruzione dell'accaduto e da quanto raccontato dal fidanzato della vittima, la 28enne sarebbe caduta dalla cresta del Monte Macina precipitando sino al sentiero 150 del Cai, e inizialmente avrebbe perso solo conoscenza.

Il fidanzato di Rebecca, dopo averla raggiunta, rendendosi conto della gravità della situazione, ha immediatamente allertato i soccorsi.

Sul luogo dell'incidente è giunto in brevissimo tempo il Soccorso Alpino che, nonostante i vari tentativi di rianimare la ragazza, alla fine ha potuto solamente constatare il suo decesso.

Sul luogo dell'accaduto è intervenuto anche l'elisoccorso del 118 Pegaso3, giunto da Massa Carrara.

La salma è stata recuperata dalle squadre del soccorso Alpino attraverso specifiche manovre su corda, dopodiché è stata portata via in elicottero.

Le indagini sull'incidente

Sono in corso le indagini per accertare le cause dell'incidente avvenuto in Garfagnana, che è costato la vita alla giovane Rebecca Aretini.

Non si esclude che la tragedia sia stata provocata dall'instabilità del terreno, dal momento che qualche giorno prima dell'accaduto l'area in questione era stata colpita da forti temporali.