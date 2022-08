Giovanni Ciacci è il primo concorrente ufficiale del GFVip 7. In un'intervista al settimanale Chi, in edicola mercoledì 3 agosto, il 51enne ha fatto una confidenza inedita, rendendo pubblico di essere sieropositivo. In particolare Ciacci si è detto lieto di poter parlare della sua malattia in un programma molto seguito come il reality show condotto da Alfonso Signorini.

La 'missione' di Ciacci

Dopo numerosi rumor sulla presenza di Giovanni Ciacci al Grande Fratello Vip 7, è arrivata la conferma dal diretto interessato. Nell'intervista rilasciata al magazine di cronaca rosa, il costumista originario di Siena ha fatto un'altra confidenza: "Sono sieropositivo".

Il 51enne ha precisato che nonostante ciò il suo umore non è mai cambiato: "Per me non esiste un prima e un dopo la malattia".

Ciacci si è detto felice di avere l'opportunità di entrare nella casa più spiata d'Italia: "Accenderò un faro su questa malattia". Giovanni è contento di poter parlare di Hiv in un programma in prime-time molto seguito da giovani e non.

Ciacci: 'Essere siperopositivo, ancora oggi è visto come uno stigma sociale'

Nell'intervista Giovanna Ciacci ha confidato di aver compreso moltissime cose sulla sua pelle, per esempio che l'Hiv nel 2022 viene ancora visto con diffidenza: "Essere siperopositivo, ancora oggi è visto come uno stigma sociale".

Inoltre, il futuro inquilino del GF ha spiegato che la mattia può essere contratta da tutti poiché non dipende dall'orientamento di una persona.

Il costumista ha anche spiegato che qualcuno ha cercato di mettergli i bastoni tra le ruote: "Una collega famosa è andata dal direttore della sua azienda a dirgli di non farmi lavorare perché ero malato".

Grazie alla ricerca, da qualche anno l'Hiv non è più una malattia che porta alla morte e ormai quasi tutti coloro che la contraggono possono condurre una vita normale, salvo che essa non sfoci in Aids conclamata.

In particolare Giovanni Ciacci si trova in perfette condizioni di salute. Il 51enne ha rivelato di essere venuto a conoscenza che alcuni personaggi famosi sono stati esclusi da altri reality show, perché positivi all'Hiv. Anche per tale motivo ha rinnovato i suoi complimenti ad Alfonso Signorini per avergli dato la possibilità di diventare un concorrente del GF Vip. Probabilmente il conduttore e il concorrente tratteranno l'argomento durante la trasmissione con l'intento di mettere a tacere ogni tipo di stereotipo sulla malattia.