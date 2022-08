Ritorna la tensione nella regione balcanica del Kosovo quando, a seguito di alcuni blocchi stradali nelle località di Jarinje e Berniak causati da manifestazioni avvenute domenica sera, le autorità kosovare hanno deciso di chiudere due valichi al confine con la Serbia. Il motivo delle proteste è da imputare ad un provvedimento che sarebbe dovuto entrare in vigore il primo agosto emanato dalle autorità kosovare finalizzato ad impedire alla popolazione di etnia serba la circolazione con documenti d'identità e targhe automobilistiche serbe, obbligandone la soggezione all'autorità kosovara.

Riesplodono pertanto vecchie dispute tra l'autorità di Pristina e quella di Belgrado, con quest'ultima che continua a non riconoscere la prima.

Intanto il presidente serbo Aleksandr Vucic ha sottolineato, in un discorso in diretta televisiva, la volontà da parte della Serbia nel mantenere lo status quo relativo al processo di mantenimento della pace tra le due etnie, ma qualora si dovessero verificare persecuzioni contro la minoranza serba in Kosovo, Belgrado non esiterà ad agire e ad uscirne vittoriosa. Il governo kosovaro ha intanto comunicato il rinvio del termine di entrata in vigore del provvedimento al primo settembre, decisione accolta con entusiasmo al tavolo dell' Ue ma che manterrà ancora il clima teso.

Ritorno di vecchi contrasti: una scintilla mai spenta

Sin dalla fine della guerra in Kosovo nel 1999 le autorità kosovare hanno tollerato la circolazione nelle zone a maggioranza serba con targhe automobilistiche e documenti di nazionalità serba, ma solo recentemente le autorità di Pristina hanno deciso di accogliere questa disposizione da porre in atto entro il 1 settembre anche come contromisura di reciprocità alle stesse azioni fino ad ora adottate da Belgrado contro la maggioranza albanese kosovara che entra in territorio serbo, secondo quanto dichiarato dal primo ministro Albin Kurti.

Non ha tardato ad esprimersi in merito la Russia, storica alleata di Belgrado, tramite la portavoce Ministro degli Esteri russo Maria Zacharova, la quale ha esortato l'Unione Europea, gli Stati Uniti ed il Kosovo a cessare immediatamente le provocazioni contro la minoranza serba, sottolineando il fallimento dell'UE nel mantenimento del processo di mediazione .

Il portavoce del presidente russo Vladimir Putin Dmitri Peskov ha riferito di "requisiti infondati" riguardo al provvedimento attuato da Pristina nei confronti della popolazione serba del Kosovo.

Bruxelles invita al dialogo

Sull'altro fronte l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri Josep Borrel si è ritenuto "soddisfatto" per il rinvio del provvedimento previsto per il 1 settembre, sostenuto dal portavoce Peter Stano che ribadisce una posizione favorevole al dialogo e ad un incontro a Bruxelles tra le due parti mediato dall'Ue per la risoluzione delle questioni lasciate in sospeso. Il premier albanese Edi Rama dal suo punto di vista sostiene la legittimità della misura adottata, diritto esercitato da uno stato sovrano e riconosciuto da 93 membri dell'Onu e 22 paesi dell'UE, che ha dichiarato la propria indipendenza nel 2008.

A seguito della posticipazione i blocchi stradali sono stati smantellati, ma se dovesse acuirsi la crisi nell' area la Nato non indugerà ad intervenire tramite le truppe militari del Kfor, presente nel paese dal 1999 come garante della pace a seguito della risoluzione 1244 approvata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.