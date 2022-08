Il corpo di Liliana Resinovich potrebbe essere stato congelato e portato, in un secondo momento, nel boschetto vicino all'ex ospedale psichiatrico. L'ipotesi, seppur remota, è stata avanzata dai periti nella relazione inviata alla procura di Trieste lo scorso 9 agosto. La pensionata 63enne è stata rinvenuta senza vita il 5 gennaio scorso. Secondo i medici legali la donna si sarebbe suicidata soffocandosi con dei sacchetti di plastica pochi giorni prima del ritrovamento, Tuttavia questa ricostruzione non solo non convince familiari e amici, ma lascia aperto più di un interrogativo.

Il corpo di Liliana Resinovich potrebbe esser stato congelato

Liliana Resinovich è scomparsa martedì 14 dicembre 2021 e il suo corpo senza vita è stato trovato, il 5 gennaio scorso, in un boschetto non lontano dall'ospedale psichiatrico San Giovanni e dalla sua abitazione. Secondo quanto emerso dalla relazione firmata dal medico legale Fulvio Costantinides e il radiologo forense Fabio Cavalli, l'ex dipendente della Regione Friuli Venezia Giulia sarebbe deceduta per asfissia tra il 3 e il 4 gennaio.

Nella perizia, lunga cinquanta pagine, i due consulenti hanno sollevato la possibilità che la 63enne sia morta, "in un luogo diverso e ignoto" il giorno in cui ha fatto perdere le proprie tracce e che il suo corpo possa essere stato congelato e trasportato, a inizio gennaio, nel luogo in cui è stato trovato (ancora in ottimo stato).

L'ipotesi, tuttavia, è stata definita "molto remota", tant'è che i periti hanno precisato che "allo stato attuale, non ci sono elementi specifici volti a dimostrare un congelamento post mortale". Quindi hanno indicato una serie di ostacoli - come il trasporto o le dimensioni del congelatore - che l'assassino, e i suoi eventuali complici, avrebbe dovuto superare.

Che cosa ha fatto Liliana Resinovich dopo la scomparsa?

Il medico legale e il radiologo forense hanno anche fatto riferimento alla palpebra destra "apparentemente tumefatta" e ad alcune tracce ematiche sulla narice destra, nel volto, nella lingua e nella testa. Nella relazione, però, non viene precisato se questi segni sono riconducibili a violenze, a un'eventuale colluttazione o se invece sono conseguenze fisiologiche di un decorso post mortem.

L'autopsia e la Tac non avevano riscontrato lesioni o fratture significative.

Se Liliana Resinovich si è davvero tolta la vita a inizio gennaio, tuttavia ci si domanda che cosa abbia fatto e dove sia stata per quasi tre settimane. Qualche giorno fa la criminologa Anna Vagli, cercando di far luce sul caso di Cronaca Nera, ha ripercorso il giorno della scomparsa, sottolineando che la 63enne con sé non aveva soldi, documenti, cellulare e neppure il Green Pass (all'epoca indispensabile per poter accedere ai servizi di trasporto e di ristorazione). Difficile, a suo dire, che qualcuno l'abbia tenuta nascosta per così tanto tempo.