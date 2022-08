Si sono celebrati questa mattina , nella parrocchia di Sant'Antonio di Pontecagnano in provincia di Salerno, i funerali di Gino Cogliandro, il popolare comico dei Trettrè scomparso martedì 23 agosto all'età di 72 anni. L'attore si trovava ricoverato nell'ospedale di Salerno e sarebbe morto per complicazioni polmonari a seguito di un infarto. Una grande folla di colleghi, amici e ammiratori ha accompagnato il comico nel suo ultimo viaggio. Classe 1949, napoletano, Cogliandro aveva fatto parte insieme a Mirco Setaro ed Edoardo Romano del trio comico I Trettrè dall'inizio degli anni '80 fino a metà degli anni '90 .

Biografia e carriera

Gino Cogliandro era nato a Napoli nel 1949. Qui inizia a muovere i primi passi nello spettacolo e nel cabaret. Verso la fine degli anni '70 insieme ai suoi due amici Edoardo Romano e Mirco Setaro forma il trio comico I Trettrè. A colpi di sketch, battute e spettacoli il trio inizia a farsi strada nel mondo dello spettacolo ma deve aspettare la metà degli anni '80 per esplodere. Il successo arriva nel 1983 con il programma Drive-in di Antonio Ricci , dove il trio comico spopola e regala risate. Il programma prosegue con successo fino al 1988. Il loro successo non si ferma e successivamente a Drive-in, il trio partecipa ad altri programmi comici come I-taliani, inoltre diventa ospite fisso di varie edizioni del programma Buona domenica .

Nel 1991 e nel 1992 il trio conduce il “ TG delle vacanze” di Antonio Ricci , una sorta di spin-off estivo del più blasonato “Striscia la notizia”. Qui fanno diventare popolare il tormentone “Beach on the beach” che era anche la sigla del programma. Fra gli anni '80 e '90 prendono parte anche in diversi film tra cui Italian Fast food, dove si ritrovano a recitare con diversi colleghi del Drive-in.

Verso la metà degli anni '90 il trio si separa e ognuno prosegue la carriera da solista al cinema e a teatro. Cogliandro per il cinema prende parte a “Joan Lui” di Adriano Celentano , Fantozzi 2000 la clonazione e nel 2017 a Made in china napoletano di Simone Schettino. Cogliandro inoltre lavora come inviato per il programma Forum , in onda sulle reti Mediaset.

Diventa inoltre commediografo, realizzando tre spettacoli: “Otello ma non troppo”, “A volte se ne vanno” e “Cavoli all'ananas”. L'ultimo film a cui ha partecipato, uscito questa primavera è “ Vecchie canaglie” di Chiara Sani.

I messaggi di cordoglio e le parole d'affetto dell'amico Edoardo Romano

Napoli, la città natia di Cogliandro, piange il popolare comico e lo ricorda con migliaia di messaggi di cordoglio. Anche il suo amico e collega Edoardo Romano lo ha ricordato e celebrato con parole di affetto in un video pubblicato sui social.