Sono passati 78 anni dal giorno in cui una giovane donna di nome Annelies Marie Frank, detta Anna Frank, 15 anni, tedesca di origini ebraiche, veniva deportata nel campo di prigionia di Auschwitz, dove vi rimase per un mese, prima di essere trasferita nuovamente a Bergen-Belsen. Anna Frank si trovava già nel campo di concentramento olandese di Westerbork insieme alla famiglia. Era stata arrestata il 4 agosto dalla Gestapo. Per la giovane Anna Frank inizierà il calvario che la condurrà inesorabilmente alla morte.

Il diario di Anna Frank

L'idea del diario le nasce un giorno del 1942 in cui con la sua famiglia e altre due era segregata in un piccolo alloggio segreto sopra una fabbrica di spezie ad Amsterdam, per scappare alle persecuzioni tedesche.

Anna ha solo 13 anni e nel suo diario, regalatole per il compleanno, riversa tutte le gioie e le speranze, ma anche i dolori di una ragazzina costretta a vivere in segreto come una clandestina. Dapprima racconta storie frivole, basate sulla difficile convivenza tra famiglie in quel luogo angusto, per poi inventarsi degli amici immaginari con i quali vivrà delle vere e proprie avventure e ai quali dedicherà ogni giorno una lettera. In questo diario, tenuto segreto, Anna Frank scrive anche considerazioni molto forti sulla guerra in corso e sulla svolta politico-sociale che questa ha sulla vita del paese e delle persone. Nel marzo del 1944 decide di riscriverlo sotto un'altra prospettiva, dopo essere stata influenzata da una trasmissione alla radio in cui parla un membro in esilio del governo olandese.

Quest'ultimo affermava infatti che con la fine della guerra avrebbe redatto un registro in cui si parlava delle sofferenze e dell'agonia subita dal paese sotto il dominio nazista. Il diario di Anna Frank fu pubblicato postumo dopo la sua morte, facendo diventare la sua giovane autrice un simbolo della Shoah, ancora oggi rappresenta un documento importante per tutte le generazioni, un manifesto contro la violenza, il razzismo, la discriminazione e l'oppressione.

Anna Frank, la vita e la morte

Anna Frank era nata a Francoforte, in Germania, il 12 giugno 1929. Figlia di Otto e Edith Frank, ebrei riformati, aveva una sorella maggiore di 3 anni, Margot. Nel 1933 la famiglia si traferì in Olanda, nella periferia meridionale di Amsterdam, per sfuggire alle persecuzioni naziste. Qui numerose famiglie ebree si rifugiavano, cercando di rifarsi una vita nuova.

Nel 1940 i Paesi Bassi furono attaccati dalle forze armate tedesche e la famiglia di Anna dovette fuggire e nascondersi. Nel giorno del suo tredicesimo compleanno le venne regalato un quaderno bianco e rosso che divenne successivamente il diario, sul quale Anna iniziò ad annotare in olandese i suoi pensieri, tenuti sempre segreti. Il 4 agosto 1944 la Gestapo irruppe nell'alloggio segreto, Anna insieme ai suoi famigliari fu arrestata e portata a Westerbork, dove vi rimase quasi un mese. Anna Frank morì nel marzo del 1945 nel campo di concentramento di Bergen-Belsen per un attacco di tisi. Aveva 16 anni.