Il centrocampista francese della Juventus Paul Pogba è al centro della ribalta mediatica in questi giorni per il presunto ricatto che avrebbe subito dal fratello Mathias. I giornali raccontano come il centrocampista francese a marzo sarebbe stato sequestrato da un gruppo di persone che lo avrebbe ricattato chiedendogli una somma da 13 milioni di euro, 1 milione di euro per ogni stagione disputata da professionista dal centrocampista francese.

In questo gruppo ci sarebbe il fratello Mathias. Il giocatore della Juventus, come riportato dall'agenzia Agi, ha denunciato il presunto ricatto non solo alla polizia francese ma anche alla Procura di Torino, non si conosco ancora le ipotesi di reato e come abbia recepito la Procura tale denuncia.

Vicenda Pogba denunciata anche alla Procura di Torino

Parole dure quelle pubblicate da Mathias Pogba sui social che definisce suo fratello un vigliacco per averlo lasciato, a sua detta, nei casini. Di certo il centrocampista della Juventus si è affidato ad un avvocato ingamba come Rafaela Pimenta, che lo rappresenta anche come agente sportivo. Mathias ha sottolineato come il centrocampista bianconero avrebbe organizzato riguardanti una presunta stregoneria nei confronti di Kylian Mbappé. Sull'argomento il giocatore bianconero alla Procura di Torino avrebbe negato qualsiasi coinvolgimento sottolineando invece che ci sono delle sue vecchie conoscenze che vorrebbero essere ricompensate per aver garantito per anni la sicurezza al centrocampista francese.

Anche Mbappé è stato coinvolto nella vicenda

Queste persone, ma è ancora tutto da confermare, avrebbero chiesto 13 milioni di euro a Paul Pogba, ovvero 1 milione di euro per ogni suo anno da giocatore professionista. A tranquillizzare invece la situazione riguardante Mbappé e il presunto coinvolgimento nella vicenda è stato il tecnico del Paris Saint Germain Galtier, che ha dichiarato: 'Kylian è di ottimo umore.

Ho visto cosa stava succedendo con Paul Pogba, però lui non mostra segni di fastidio o preoccupazione'. Si attende di conoscere l'evoluzione della vicenda, che sicuramente non tranquillizza il centrocampista francese. Fra l'altro Pogba sta lavorando per ritornare quanto prima ad allenarsi ed essere disponibile per la Juventus. Secondo le ultime notizie potrebbe iniziare a correre in questo inizio di settembre. Potrebbe ritornare disponibile ad ottobre, dopo la pausa per le nazionali.