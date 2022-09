Selvaggia Roma è finita al centro di un polverone mediatico. L'ex concorrente del GFVip 5, su Instagram, ha attivato la funzione domande e al quesito di un utente in cui le chiedeva cosa pensa delle adozioni gay, la diretta interessata ha deciso di rispondere. La 29enne ha ammesso di avere molti amici omosessuali, ma ritiene che un bambino debba crescere con la figura "tradizionale" di una mamma e un papà.

Le dichiarazioni di Roma

La influencer romana si è sempre contraddistinta per dire quello che pensa senza peli sulla lingua.

Nelle scorse ore, Selvaggia ha attivato la funzione domande su Instagram.

Tra i vari quesiti alla quale ha risposto, un utente ha chiesto alla 29enne cosa pensa sulle adozioni gay. Anziché glissare, Roma ha deciso di fornire il suo pensiero sull'argomento: "Non sono d'accordo". La diretta interessata ha precisato di avere tantissimi anici omosessuali, ma tutti la pensano come lei. Successivamente, l'ex concorrente del GFVip 5 ha aggiunto ulteriori dettagli sul suo modo di vedere la questione: "Mi sento in dovere di dire che un bambino debba avere due figure come una mamma e un papà". Secondo il punto di vista della giovane, non bisogna imporre determinate figure a dei bambini.

Selvaggia ha proseguito citando la Bibbia: "Crescete e moltiplicatevi". Sulla base di quanto dichiarato, Roma ha affermato che quando i bambini saranno grandi, saranno loro stessi a decidere se moltiplicarsi o amare qualcuno del proprio sesso.

La reazione di Tommaso Zorzi

Ovviamente, l'argomento trattato da Selvaggia Roma non è passato inosservato.

Tra le persone che hanno deciso di criticare il pensiero della influencer, c'è stato anche Tommaso Zorzi. Il web influencer e vincitore del GFVip 5 ha fatto presente che le coppie omogenitoriali spesso si prendono cura dei bambini che una "mamma" e un "papà" non hanno voluto o non hanno potuto tenere.

Inoltre, il 27enne ha sostenuto che le figure di "madre" e "padre" non sempre sono sinonimo di "bravi genitori". Come un fiume in piena, Zorzi ha reso noto che se volesse adottare un bambino dovrebbe sottoporsi a numerosi test per dimostrare di essere idoneo. Ma non è tutto, Tommaso ha fatto presente che un gay, oltre alla burocrazia, deve anche affrontare un enorme spesa economica.

Secondo Tommaso Zorzi, non è giusto che una coppia etero possa decidere di concepire un figlio nel bagno di una discoteca, mentre una coppia omosessuale deve sentirsi giudicare se potrà essere o meno un buon genitore.

Poi, il diretto interessato ha criticato la citazione della Bibbia utilizzata da Selvaggia: "Allora prendiamo i dieci comandamenti e iniziamo a vedere uno per uno come ci comportiamo", concludendo con un esplicito "Anche no".